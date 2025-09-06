https://1prime.ru/20250906/ukraina-861890078.html

СБУ заявила о задержании депутата Рады от ОПЗЖ

СБУ заявила о задержании депутата Рады от ОПЗЖ - 06.09.2025, ПРАЙМ

СБУ заявила о задержании депутата Рады от ОПЗЖ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T16:27+0300

2025-09-06T16:27+0300

2025-09-06T16:27+0300

украина

сбу

общество

задержание

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в государственной измене. "По материалам СБУ и офиса генерального прокурора на Украине задержан и арестован народный депутат от ОПЗЖ, подозреваемый в государственной измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя задержанного не называется. По версии украинского издания "Страна.ua", речь может идти о депутате Федоре Христенко, задержанном в ОАЭ в конце августа для дальнейшей экстрадиции на Украину. Информации о проведении экстрадиции Христенко на данный момент не поступало. В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила, что предъявила обвинения в госизмене депутату Верховной рады Федору Христенко, а также подозревает его в тесных связях с детективами НАБУ. СБУ также заявляла, что обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из НАБУ и устанавливает возможные "агентурные проникновения" в НАБУ. Заявлялось, что во время следственных мероприятий по месту жительства Христенко СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Украинские правоохранители объявили Христенко в розыск.

https://1prime.ru/20250906/ukraina-861886613.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сбу, общество , задержание