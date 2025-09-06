https://1prime.ru/20250906/ukraina-861890078.html
СБУ заявила о задержании депутата Рады от ОПЗЖ
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в государственной измене. "По материалам СБУ и офиса генерального прокурора на Украине задержан и арестован народный депутат от ОПЗЖ, подозреваемый в государственной измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя задержанного не называется. По версии украинского издания "Страна.ua", речь может идти о депутате Федоре Христенко, задержанном в ОАЭ в конце августа для дальнейшей экстрадиции на Украину. Информации о проведении экстрадиции Христенко на данный момент не поступало. В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила, что предъявила обвинения в госизмене депутату Верховной рады Федору Христенко, а также подозревает его в тесных связях с детективами НАБУ. СБУ также заявляла, что обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из НАБУ и устанавливает возможные "агентурные проникновения" в НАБУ. Заявлялось, что во время следственных мероприятий по месту жительства Христенко СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Украинские правоохранители объявили Христенко в розыск.
