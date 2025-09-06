Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВСУ ждет тяжелая зима, заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью Valeurs Actuelles.&quot;Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращения огня&quot;, — предупредил он.По его мнению, наступающая зима сыграет решающую роль в конфликте, а из-за неопределенностей, вызванных проблемами с поддержкой со стороны как европейцев, так и американцев, боевой дух украинских подразделений может сильно пострадать.Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин предложил, чтобы Зеленский прибыл в Москву, если готов к встрече. При этом российский президент указал на то, что Зеленский выступает как "действующий глава администрации" Украины, подчеркнув, что его срок на посту президента уже завершён.Зеленский отказался от поездки, сообщив в интервью телеканалу ABC, что не может приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов к встрече "в любом формате".
17:09 06.09.2025
 
Во Франции рассказали, что случится на Украине этой зимой

Полковник де Йонг предупредил, что ВСУ зимой ждет сезон страданий

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВСУ ждет тяжелая зима, заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью Valeurs Actuelles.

"Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращения огня", — предупредил он.

По его мнению, наступающая зима сыграет решающую роль в конфликте, а из-за неопределенностей, вызванных проблемами с поддержкой со стороны как европейцев, так и американцев, боевой дух украинских подразделений может сильно пострадать.

Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин предложил, чтобы Зеленский прибыл в Москву, если готов к встрече. При этом российский президент указал на то, что Зеленский выступает как "действующий глава администрации" Украины, подчеркнув, что его срок на посту президента уже завершён.
Зеленский отказался от поездки, сообщив в интервью телеканалу ABC, что не может приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов к встрече "в любом формате".
