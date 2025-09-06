https://1prime.ru/20250906/ukraina-861893859.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко поделился мнением с РИА Новости, что размещение западного контингента на территории Украины не решит первопричин конфликта, а последствия этого ввода могут быть непредсказуемы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались для обеспечения безопасность разместить на Украине после прекращения огня силы на суше, на море или в воздухе. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. "Заявление Макрона о желании 26 стран разместить свои войска на территории Украины выглядит преждевременным и не решает первопричин конфликта. Последствия их размещения могут быть непредсказуемы", - сказал Нестеренко. По его словам, не определен возможный статус таких подразделений, вполне вероятно отсутствие у них мандата ООН. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

