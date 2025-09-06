Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предупредили о последствиях размещения западных войск на Украине - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/ukraina-861893859.html
В Госдуме предупредили о последствиях размещения западных войск на Украине
В Госдуме предупредили о последствиях размещения западных войск на Украине - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предупредили о последствиях размещения западных войск на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко поделился мнением с РИА Новости, что размещение западного контингента на территории Украины не решит... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T18:45+0300
2025-09-06T19:07+0300
общество
россия
украина
рф
франция
эммануэль макрон
владимир путин
нато
госдума
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860716174_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_930174a59bb528602bb4cb19305d14f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко поделился мнением с РИА Новости, что размещение западного контингента на территории Украины не решит первопричин конфликта, а последствия этого ввода могут быть непредсказуемы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались для обеспечения безопасность разместить на Украине после прекращения огня силы на суше, на море или в воздухе. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. "Заявление Макрона о желании 26 стран разместить свои войска на территории Украины выглядит преждевременным и не решает первопричин конфликта. Последствия их размещения могут быть непредсказуемы", - сказал Нестеренко. По его словам, не определен возможный статус таких подразделений, вполне вероятно отсутствие у них мандата ООН. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250906/makron-861891444.html
украина
рф
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860716174_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe9c26a54edd43e6508cfeb80d08ec4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, рф, франция, эммануэль макрон, владимир путин, нато, госдума, оон
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, Госдума, ООН
18:45 06.09.2025 (обновлено: 19:07 06.09.2025)
 
В Госдуме предупредили о последствиях размещения западных войск на Украине

Депутат Нестеренко: у размещения войск НАТО на Украине будут непредсказуемые последствия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко поделился мнением с РИА Новости, что размещение западного контингента на территории Украины не решит первопричин конфликта, а последствия этого ввода могут быть непредсказуемы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались для обеспечения безопасность разместить на Украине после прекращения огня силы на суше, на море или в воздухе. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
"Заявление Макрона о желании 26 стран разместить свои войска на территории Украины выглядит преждевременным и не решает первопричин конфликта. Последствия их размещения могут быть непредсказуемы", - сказал Нестеренко.
По его словам, не определен возможный статус таких подразделений, вполне вероятно отсутствие у них мандата ООН.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Макрон заявил, что рассказал премьеру Индии о ходе работы коалиции желающих
17:19
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАРФФРАНЦИЯЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТОГосдумаООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала