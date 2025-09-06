https://1prime.ru/20250906/ukraina-861894942.html

Западный журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина

Западный журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина

МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз задался вопросом о вменяемости Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем посте в соцсети X."Зеленский отказывается от поездки в Москву для встречи с президентом Путиным, однако теперь предлагает главе России приехать в Киев для личной встречи. Он либо глуп, либо под кайфом. Вероятно, и то, и другое", — полагает Боуз.Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским. Недавно на пленарном заседании Восточного экономического форума он снова подтвердил это желание и пригласил украинского лидера посетить Москву, подчеркнув, что российская сторона создаст все необходимые условия для работы и обеспечения безопасности. В свою очередь, пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, уточнил, что приглашение Зеленскому в столицу связано с проведением переговоров, а не с обсуждением условий капитуляции.

