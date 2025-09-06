https://1prime.ru/20250906/ukraina-861894942.html
Западный журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина
Западный журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина - 06.09.2025, ПРАЙМ
Западный журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина
Ирландский журналист Чей Боуз задался вопросом о вменяемости Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем посте в соцсети X. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T19:55+0300
2025-09-06T19:55+0300
2025-09-06T19:55+0300
москва
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз задался вопросом о вменяемости Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем посте в соцсети X."Зеленский отказывается от поездки в Москву для встречи с президентом Путиным, однако теперь предлагает главе России приехать в Киев для личной встречи. Он либо глуп, либо под кайфом. Вероятно, и то, и другое", — полагает Боуз.Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским. Недавно на пленарном заседании Восточного экономического форума он снова подтвердил это желание и пригласил украинского лидера посетить Москву, подчеркнув, что российская сторона создаст все необходимые условия для работы и обеспечения безопасности. В свою очередь, пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, уточнил, что приглашение Зеленскому в столицу связано с проведением переговоров, а не с обсуждением условий капитуляции.
https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861878699.html
https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861886351.html
москва
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киев, владимир зеленский, дмитрий песков
МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Западный журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина
Боуз: Зеленский ведет себя глупо, предлагая Путину встретиться в Киеве