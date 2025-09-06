https://1prime.ru/20250906/ukus-861653265.html

Россиян предупредили о насекомых, которые становятся опаснее осенью

здоровье

общество

насекомые

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Многие насекомые продолжают вести свой привычный образ жизни осенью, а некоторые сохраняют активность вплоть до начала зимы. Об этом рассказала агентству Прайм Зарема Омарова — врач-дерматолог, совладелец сети клиник доктора Омарова.Осенью насекомые становятся опаснее из-за особенностей их жизненного цикла или теплой погоды, дождей."Укусы насекомых могут быть очень болезненными, вызвать серьезную аллергическую реакцию, приводить к различным опасным для здоровья заболеваниям и осложнениям", - утверждает врач.На месте укуса насекомого, как правило, появляется покраснение и волдырь, возможен зуд и жжение. При укусе пчелы, шершня, мух, пауков в ранке видно оставленное жало. А вот укус клеща не чувствуется - присасываясь, он анестезирует слюной кожу.Развалы арбузов, дынь и сладких фруктов осенью привлекают ос и шершней. "Особенно опасны для человека шершни. Жало шершня достигает шести миллиметров и легко может пробить кожу и тонкую одежду. В яде содержится ацетилхолин, усиливающий боль от укуса. Укус шершня вызывает не только острую и жгучую боль, но может сопровождаться отеком, покраснением, тошнотой и головокружением", - поясняет дерматолог.Врач советует при укусах ос и шершней принять антигистаминное средство, а при сильном отеке обратиться за медицинской помощью.По словам Омаровой, укус паука-осы не уступает по болезненности укусу ос и шершней. Место укуса краснеет, возникает припухлость, может повыситься температура, появиться воспаление, также есть риск головокружения, сильной аллергической реакции.Осенью у клещей начинается второй период активности и продолжается вплоть до октября. "Опасность укуса клеща в том, что они являются переносчиками инфекций, которые могут вызвать нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем и даже привести к летальному исходу", - предупреждает эксперт.Среди вирусных и инфекционных заболеваний, которые переносят клещи, клещевой энцефалит, эрлихиоз, лайм-боррелиоз, туляремия.Часто укус может сопровождаться аллергической реакцией, повышением температуры тела до 40 °C, тошнотой и рвотой. Причем симптомы некоторых заболеваний, например, эрлихиоз проявляются не сразу, а через несколько недель. Без лечения такие заболевания могут привести к необратимым последствиям или даже к смерти.Переносить серьезные инфекционные и паразитарные заболевания могут мухи-жигалки, которые активизируются осенью. Укусы жигалок достаточно болезненны. Нужно избавляться в помещении и от обычных мух, которые осенью стремятся в тепло. Они тоже переносят разные инфекции, потому что на их лапках собираются разные споры и гельминты.В лесу осенью появляется оленья кровососка – это насекомое из семейства кровососов, их еще часто путают с иксодовыми клещами. Насекомое старается зарыться в волосы или забраться под одежду. Укусы болезненны и неприятны, а реакцией может стать покраснение и припухлость кожи, сильный зуд, аллергия."Осенью для защиты кожи от насекомых нужно использовать специальные средства и правильно подбирать одежду. Особенно это важно в случае отдыха на природе", - объяснила врач.

