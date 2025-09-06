https://1prime.ru/20250906/vef-861881284.html
На ВЭФ-2025 подписали 353 соглашения
экономика
вэф-25
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
