На ВЭФ-2025 подписали 353 соглашения - 06.09.2025
На ВЭФ-2025 подписали 353 соглашения
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
вэф-25, владивосток
Экономика, ВЭФ-25, Владивосток
09:40 06.09.2025
 
На ВЭФ-2025 подписали 353 соглашения

Кобяков: в рамках ВЭФ-2035 было подписано 353 соглашения на 6,051 трлн рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев
Восточный экономический форум
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада
04:46
 
ЭкономикаВЭФ-25Владивосток
 
 
