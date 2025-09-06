Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве рассказали, что произойдет с Зеленским, если он не посетит Москву - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Киеве рассказали, что произойдет с Зеленским, если он не посетит Москву
2025-09-06T07:14+0300
2025-09-06T07:14+0300
москва
украина
сша
владимир путин
олег соскин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее работавший советником Леонида Кучмы, заявил в эфире своего YouTube-канала, что Владимир Зеленский может стать ключевым препятствием на пути к мирному разрешению конфликта на Украине, если откажется приехать на переговоры в Москву."На сегодняшний день очень быстро начинает формироваться точка зрения, что главное препятствие &lt;...&gt; (Для прекращения боевых действий. — Прим. Ред.) — это Зеленский, который не желает встречаться с Путиным и договариваться о прекращении огня, мирном соглашении", — отметил Соскин.По его словам, президент Украины находится сейчас в сложном положении: помимо европейских лидеров, ему никто не готов оказать поддержку, в то время как Россия сохраняет мощные связи с множеством стран. Соскин добавил, что заставить российского лидера сесть за стол переговоров невозможно, и Зеленский не может рассчитывать на широкую поддержку.Владимир Путин, общаясь с журналистами после визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к переговорам, то пусть приезжает в Москву. При этом он упомянул, что называет Зеленского "действующим главой администрации" Украины, поскольку его президентские полномочия, по мнению Путина, закончились.Зеленский, однако, в интервью телеканалу ABC заявил, что не может посетить Москву, несмотря на то, что "готов ко встрече", подчеркнув, что она может состояться "в любом формате". Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал план подготовки встречи между Путиным и Зеленским, после которой возможна трехсторонняя встреча с его участием. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в телефонном разговоре лидеры России и США выразили готовность поддерживать продолжение прямых переговоров между делегациями обеих стран. Обсуждалась идея повышения уровня представителей, участвующих в этих обсуждениях.Сергей Лавров, глава российского МИД, подтвердил, что президент Путин готов к встрече с Зеленским, но только в том случае, если в повестке будет именно президентская тематика. Лавров отметил, что такие переговоры не должны превращаться в платформу для саморекламы Зеленского, и подчеркнул, что Путин не намерен участвовать во встрече лишь для того, чтобы подтвердить легитимность Зеленского.
москва
украина
сша
москва, украина, сша, владимир путин, олег соскин, владимир зеленский
МОСКВА, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Олег Соскин, Владимир Зеленский
07:14 06.09.2025
 
© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее работавший советником Леонида Кучмы, заявил в эфире своего YouTube-канала, что Владимир Зеленский может стать ключевым препятствием на пути к мирному разрешению конфликта на Украине, если откажется приехать на переговоры в Москву.
"На сегодняшний день очень быстро начинает формироваться точка зрения, что главное препятствие <...> (Для прекращения боевых действий. — Прим. Ред.) — это Зеленский, который не желает встречаться с Путиным и договариваться о прекращении огня, мирном соглашении", — отметил Соскин.
По его словам, президент Украины находится сейчас в сложном положении: помимо европейских лидеров, ему никто не готов оказать поддержку, в то время как Россия сохраняет мощные связи с множеством стран. Соскин добавил, что заставить российского лидера сесть за стол переговоров невозможно, и Зеленский не может рассчитывать на широкую поддержку.
Владимир Путин, общаясь с журналистами после визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к переговорам, то пусть приезжает в Москву. При этом он упомянул, что называет Зеленского "действующим главой администрации" Украины, поскольку его президентские полномочия, по мнению Путина, закончились.
Зеленский, однако, в интервью телеканалу ABC заявил, что не может посетить Москву, несмотря на то, что "готов ко встрече", подчеркнув, что она может состояться "в любом формате". Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал план подготовки встречи между Путиным и Зеленским, после которой возможна трехсторонняя встреча с его участием. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в телефонном разговоре лидеры России и США выразили готовность поддерживать продолжение прямых переговоров между делегациями обеих стран. Обсуждалась идея повышения уровня представителей, участвующих в этих обсуждениях.
Сергей Лавров, глава российского МИД, подтвердил, что президент Путин готов к встрече с Зеленским, но только в том случае, если в повестке будет именно президентская тематика. Лавров отметил, что такие переговоры не должны превращаться в платформу для саморекламы Зеленского, и подчеркнул, что Путин не намерен участвовать во встрече лишь для того, чтобы подтвердить легитимность Зеленского.
 
МОСКВА УКРАИНА США Владимир Путин Олег Соскин Владимир Зеленский
 
 
