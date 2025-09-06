https://1prime.ru/20250906/vladivostok-861888754.html

Владивосток может стать новым центром мировой торговли, считает эксперт

Владивосток может стать новым центром мировой торговли, считает эксперт

экономика

владивосток

мировая экономика

торговля

азия

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Владивосток имеет потенциал для того, чтобы стать новым центром мировой торговли и финансов, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь. "В северо-восточной Азии наблюдается все больше международной торговой кооперации, международной финансовой кооперации и международной туристической кооперации. Поэтому думаю, что Владивосток мог бы быть новым центром этой новой волны международного сотрудничества, в особенности среди стран северо-восточной Азии", - заявил эксперт. Ван Вэнь отметил естественный ландшафт города, который напоминает ему гавань Гонконга как с точки зрения облика, так и с точки зрения экономического потенциала. "Три года назад, когда я был во Владивостоке впервые на ВЭФ, Восточном экономическом форуме, я предложил открыть Владивосток и сделать Владивосток новым Гонконгом северо-восточной Азии. Думаю, что это возможно", - заявил он, добавив, что у города есть потенциал, чтобы стать новым международным центром северо-восточной Азии. В то же время он подчеркнул, что многое зависит от экономической "либерализации" города и скорости строительства в нем. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

азия

