Власти Владивостока назвали приоритетом развитие внутреннего туризма
2025-09-06T23:14+0300
2025-09-06T23:14+0300
2025-09-06T23:29+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Развитие внутреннего туризма с Дальним Востоком и Сибирью является приоритетом для Владивостока, сообщил глава города Константин Шестаков. "Для себя определили несколько векторов: безусловно, основное - это развитие внутреннего туризма. Здесь, на мой взгляд, все логично и понятно. Зачастую с нами, с нашими подходами спорят, но мы для себя определили, что ключевыми... для нас являются регионы Дальнего Востока и Сибири. Все... говорят..., (почему - ред.) не делаете какого-то особого акцента на Москву, Санкт-Петербург? У всех подходы разные. Мы для себя определили именно такую стратегию, теперь с этим работаем", - сказал Шестаков на сессии ВЭФ-2025 "Туризм 360: как работает экосистема путешествий Молодежного форума "День Будущего". В качестве примера развития данного направления он привёл морской круиз по столицам городов Дальнего Востока, который запускают в 2026 году из Владивостока через Сахалин на Камчатку. "Уверен, что будет пользоваться очень большим спросом", - отметил мэр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
