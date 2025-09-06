Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Владивостока назвали приоритетом развитие внутреннего туризма - 06.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250906/vladivostok-861897665.html
Власти Владивостока назвали приоритетом развитие внутреннего туризма
Власти Владивостока назвали приоритетом развитие внутреннего туризма - 06.09.2025, ПРАЙМ
Власти Владивостока назвали приоритетом развитие внутреннего туризма
Развитие внутреннего туризма с Дальним Востоком и Сибирью является приоритетом для Владивостока, сообщил глава города Константин Шестаков. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T23:14+0300
2025-09-06T23:29+0300
бизнес
туризм
дальний восток
владивосток
москва
россия
вэф
вэф-25
https://cdnn.1prime.ru/img/83243/87/832438799_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_4a08f2bf541db83f9baa1fc72425bbc3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Развитие внутреннего туризма с Дальним Востоком и Сибирью является приоритетом для Владивостока, сообщил глава города Константин Шестаков. "Для себя определили несколько векторов: безусловно, основное - это развитие внутреннего туризма. Здесь, на мой взгляд, все логично и понятно. Зачастую с нами, с нашими подходами спорят, но мы для себя определили, что ключевыми... для нас являются регионы Дальнего Востока и Сибири. Все... говорят..., (почему - ред.) не делаете какого-то особого акцента на Москву, Санкт-Петербург? У всех подходы разные. Мы для себя определили именно такую стратегию, теперь с этим работаем", - сказал Шестаков на сессии ВЭФ-2025 "Туризм 360: как работает экосистема путешествий Молодежного форума "День Будущего". В качестве примера развития данного направления он привёл морской круиз по столицам городов Дальнего Востока, который запускают в 2026 году из Владивостока через Сахалин на Камчатку. "Уверен, что будет пользоваться очень большим спросом", - отметил мэр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250906/puteshestviya-861880317.html
дальний восток
владивосток
москва
бизнес, туризм, дальний восток, владивосток, москва, россия, вэф, вэф-25
Бизнес, Туризм, Дальний Восток, Владивосток, МОСКВА, РОССИЯ, ВЭФ, ВЭФ-25
23:14 06.09.2025 (обновлено: 23:29 06.09.2025)
 
Власти Владивостока назвали приоритетом развитие внутреннего туризма

Шестаков: Владивосток выбрал развитие внутреннего туризма с Дальним Востоком и Сибирью

© РИА Новости . Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Последствия снежного циклона в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости . Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Развитие внутреннего туризма с Дальним Востоком и Сибирью является приоритетом для Владивостока, сообщил глава города Константин Шестаков.
"Для себя определили несколько векторов: безусловно, основное - это развитие внутреннего туризма. Здесь, на мой взгляд, все логично и понятно. Зачастую с нами, с нашими подходами спорят, но мы для себя определили, что ключевыми... для нас являются регионы Дальнего Востока и Сибири. Все... говорят..., (почему - ред.) не делаете какого-то особого акцента на Москву, Санкт-Петербург? У всех подходы разные. Мы для себя определили именно такую стратегию, теперь с этим работаем", - сказал Шестаков на сессии ВЭФ-2025 "Туризм 360: как работает экосистема путешествий Молодежного форума "День Будущего".
В качестве примера развития данного направления он привёл морской круиз по столицам городов Дальнего Востока, который запускают в 2026 году из Владивостока через Сахалин на Камчатку.
"Уверен, что будет пользоваться очень большим спросом", - отметил мэр.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Прохожие на набережной Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В "Туту" отметили рост путешествий молодежи на Дальний Восток
Вчера, 09:03
 
БизнесТуризмДальний ВостокВладивостокМОСКВАРОССИЯВЭФВЭФ-25
 
 
