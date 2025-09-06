https://1prime.ru/20250906/vostok-861874563.html

Субсидируемые ж/д перевозки рыбы с Дальнего Востока составят 70 тысяч тонн

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Субсидируемые железнодорожные перевозки рыбы с Дальнего Востока в 2025 году составят почти 70 тысяч тонн - на 12,5 тысячи тонн больше, чем планировалось ранее, сообщили РИА Новости в Рыбном союзе. "Рыбу с Дальнего Востока доставляют в другие регионы России преимущество автотранспортом, при этом доля ж/д перевозок растет в том числе благодаря субсидированию перевозок: в этом году по сниженному тарифу перевезут около 70 тысяч тонн рыбной продукции", - рассказали в союзе. Там уточнили, что изначальный объем субсидируемых перевозимых рыбных железнодорожных грузов на 2025 год составлял 56,37 тысячи тонн. В перечень субсидируемой продукции входит минтай, сельдь, сардина, иваси, горбуша и филе из этих видов. Также в объединении добавили, что к концу августа 2025 года объем перевозок рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока в регионы России вырос на 7% год к году - до 540 тысяч тонн. При этом доля автомобильного транспорта снизилась на 6% - до 69% или 370 тысяч тонн. Тогда как доля железнодорожного транспорта выросла на 2%, - до 26% или 140 тысяч тонн. Накануне, выступая на пленарном заседании ВЭФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, однако есть проблемы в логистике. Он подчеркнул, что 65% переработки также происходит на Дальнем Востоке. Также глава государства отметил, что потребление рыбы в России не достигает норм Минздрава, по которым нужно 28 килограмм рыбы на душу населения в год, на текущий момент показатель на уровне 23-23,5 килограмма.

