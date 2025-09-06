https://1prime.ru/20250906/voyska-861876739.html

В Германии выступили с предупреждением после слов Путина об Украине

В Германии выступили с предупреждением после слов Путина об Украине

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Немецкий репортер телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил мнение, что ввод войск НАТО на Украину без учета мнения России может обернуться трагическими последствиями."Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой <…> операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня", — подчеркнул он.При этом Ваннер напомнил, что Россия всегда выступала резко против подобных действий, а слова Владимира Путина о том, что иностранные войска на украинской территории будут считаться законной целью для российской армии, лишь усиливают это убеждение."Таким образом, без, скажем, согласия России, такая операция может стать для западных солдат билетом на тот свет", — предостерег он.На пленарной сессии Восточного экономического форума в пятницу Владимир Путин четко заявил, что российская армия будет рассматривать любые войска на территории Украины как законные цели. Президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не устраивает Москву. Хотя каждое государство имеет право на защиту своей безопасности, это не должно происходить в ущерб безопасности России, добавил он. Путин также указал, что готов к диалогу с Украиной, но не видит в этом практического смысла.Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о существующем плане отправки более десяти тысяч иностранных солдат на Украину. Эти силы предполагается разделить на две группы: одну для тренировки украинских бойцов, другую — для обеспечения безопасности, якобы в целях предотвращения потенциального российского нападения. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что любые планы размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлемы и могут привести к обострению напряженности. Ведомство расценило подобные заявления из Великобритании и других европейских стран как подстрекательство к продолжению военных действий.

