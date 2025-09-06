Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии выступили с предупреждением после слов Путина об Украине - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/voyska-861876739.html
В Германии выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
В Германии выступили с предупреждением после слов Путина об Украине - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Германии выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
Немецкий репортер телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил мнение, что ввод войск НАТО на Украину без учета мнения России может обернуться трагическими... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:17+0300
2025-09-06T06:17+0300
украина
германия
москва
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Немецкий репортер телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил мнение, что ввод войск НАТО на Украину без учета мнения России может обернуться трагическими последствиями."Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой &lt;…&gt; операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня", — подчеркнул он.При этом Ваннер напомнил, что Россия всегда выступала резко против подобных действий, а слова Владимира Путина о том, что иностранные войска на украинской территории будут считаться законной целью для российской армии, лишь усиливают это убеждение."Таким образом, без, скажем, согласия России, такая операция может стать для западных солдат билетом на тот свет", — предостерег он.На пленарной сессии Восточного экономического форума в пятницу Владимир Путин четко заявил, что российская армия будет рассматривать любые войска на территории Украины как законные цели. Президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не устраивает Москву. Хотя каждое государство имеет право на защиту своей безопасности, это не должно происходить в ущерб безопасности России, добавил он. Путин также указал, что готов к диалогу с Украиной, но не видит в этом практического смысла.Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о существующем плане отправки более десяти тысяч иностранных солдат на Украину. Эти силы предполагается разделить на две группы: одну для тренировки украинских бойцов, другую — для обеспечения безопасности, якобы в целях предотвращения потенциального российского нападения. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что любые планы размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлемы и могут привести к обострению напряженности. Ведомство расценило подобные заявления из Великобритании и других европейских стран как подстрекательство к продолжению военных действий.
украина
германия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, москва, владимир путин, нато
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, НАТО
06:17 06.09.2025
 
В Германии выступили с предупреждением после слов Путина об Украине

Welt: Европа должна прислушаться к позиции России по вопросу размещения войск на Украине

© Фото : NATOФлаги НАТО
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Флаги НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Немецкий репортер телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил мнение, что ввод войск НАТО на Украину без учета мнения России может обернуться трагическими последствиями.
"Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой <…> операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня", — подчеркнул он.
При этом Ваннер напомнил, что Россия всегда выступала резко против подобных действий, а слова Владимира Путина о том, что иностранные войска на украинской территории будут считаться законной целью для российской армии, лишь усиливают это убеждение.
"Таким образом, без, скажем, согласия России, такая операция может стать для западных солдат билетом на тот свет", — предостерег он.
На пленарной сессии Восточного экономического форума в пятницу Владимир Путин четко заявил, что российская армия будет рассматривать любые войска на территории Украины как законные цели. Президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не устраивает Москву. Хотя каждое государство имеет право на защиту своей безопасности, это не должно происходить в ущерб безопасности России, добавил он. Путин также указал, что готов к диалогу с Украиной, но не видит в этом практического смысла.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о существующем плане отправки более десяти тысяч иностранных солдат на Украину. Эти силы предполагается разделить на две группы: одну для тренировки украинских бойцов, другую — для обеспечения безопасности, якобы в целях предотвращения потенциального российского нападения.
Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что любые планы размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлемы и могут привести к обострению напряженности. Ведомство расценило подобные заявления из Великобритании и других европейских стран как подстрекательство к продолжению военных действий.
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯМОСКВАВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала