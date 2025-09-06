Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение, планирует в скором времени презентовать ее, заявила основательница компании, глава RWB Татьяна Ким во время выступления на сессии "30 вопросов лидеру большого бизнеса". "Про стипендии на обучение - эта программа у нас в разработке, тоже скоро презентуем", - сказала Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Она отметила, что сейчас компания активно развивает платформу социальной коммерции. И 1 сентября запускала конкурс для студентов, которым надо было рассказать, чем их университет лучше других - в нем участники могли выиграть денежный приз в 5-10 тысяч рублей. "Планируем запустить новый конкурс, тоже "Распакуй свой университет", так он будет называться. Он будет длиться год, там могут подать заявки как отдельные студенты, так и команды из вузов, и тоже в конце будет грант на развитие университета или на развитие конкретного проекта", - добавила Ким. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение, планирует в скором времени презентовать ее, заявила основательница компании, глава RWB Татьяна Ким во время выступления на сессии "30 вопросов лидеру большого бизнеса".
"Про стипендии на обучение - эта программа у нас в разработке, тоже скоро презентуем", - сказала Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Она отметила, что сейчас компания активно развивает платформу социальной коммерции. И 1 сентября запускала конкурс для студентов, которым надо было рассказать, чем их университет лучше других - в нем участники могли выиграть денежный приз в 5-10 тысяч рублей.
"Планируем запустить новый конкурс, тоже "Распакуй свой университет", так он будет называться. Он будет длиться год, там могут подать заявки как отдельные студенты, так и команды из вузов, и тоже в конце будет грант на развитие университета или на развитие конкретного проекта", - добавила Ким.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Заголовок открываемого материала