https://1prime.ru/20250906/wildberries-861877559.html
Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение
Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение - 06.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение
Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение, планирует в скором времени презентовать ее, заявила основательница компании, глава RWB Татьяна Ким во | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:53+0300
2025-09-06T06:53+0300
2025-09-06T06:53+0300
бизнес
экономика
владивосток
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861877559.jpg?1757130816
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение, планирует в скором времени презентовать ее, заявила основательница компании, глава RWB Татьяна Ким во время выступления на сессии "30 вопросов лидеру большого бизнеса".
"Про стипендии на обучение - эта программа у нас в разработке, тоже скоро презентуем", - сказала Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Она отметила, что сейчас компания активно развивает платформу социальной коммерции. И 1 сентября запускала конкурс для студентов, которым надо было рассказать, чем их университет лучше других - в нем участники могли выиграть денежный приз в 5-10 тысяч рублей.
"Планируем запустить новый конкурс, тоже "Распакуй свой университет", так он будет называться. Он будет длиться год, там могут подать заявки как отдельные студенты, так и команды из вузов, и тоже в конце будет грант на развитие университета или на развитие конкретного проекта", - добавила Ким.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владивосток, wildberries
Бизнес, Экономика, Владивосток, Wildberries
Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение
Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Wildberries разрабатывает программу стипендий на обучение, планирует в скором времени презентовать ее, заявила основательница компании, глава RWB Татьяна Ким во время выступления на сессии "30 вопросов лидеру большого бизнеса".
"Про стипендии на обучение - эта программа у нас в разработке, тоже скоро презентуем", - сказала Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Она отметила, что сейчас компания активно развивает платформу социальной коммерции. И 1 сентября запускала конкурс для студентов, которым надо было рассказать, чем их университет лучше других - в нем участники могли выиграть денежный приз в 5-10 тысяч рублей.
"Планируем запустить новый конкурс, тоже "Распакуй свой университет", так он будет называться. Он будет длиться год, там могут подать заявки как отдельные студенты, так и команды из вузов, и тоже в конце будет грант на развитие университета или на развитие конкретного проекта", - добавила Ким.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.