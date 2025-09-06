https://1prime.ru/20250906/yuar-861885854.html
Президент ЮАР примет участие во внеочередном саммите БРИКС
Президент ЮАР примет участие во внеочередном саммите БРИКС - 06.09.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР примет участие во внеочередном саммите БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС 8 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС 8 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья. Советник главы бразильского государства Селсу Аморим ранее сообщил в интервью газете O Globo, что внеочередной саммит БРИКС состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в виртуальном формате. Участие в мероприятии, по словам Аморима, уже подтвердил президент Китая Си Цзиньпинь. "Подтверждаю", - заявил Магвенья, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном участии Рамафосы в саммите. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
