Президент ЮАР примет участие во внеочередном саммите БРИКС - 06.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Президент ЮАР примет участие во внеочередном саммите БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС 8 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья. | 06.09.2025
2025-09-06T13:19+0300
2025-09-06T13:19+0300
политика
юар
брикс
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС 8 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья. Советник главы бразильского государства Селсу Аморим ранее сообщил в интервью газете O Globo, что внеочередной саммит БРИКС состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в виртуальном формате. Участие в мероприятии, по словам Аморима, уже подтвердил президент Китая Си Цзиньпинь. "Подтверждаю", - заявил Магвенья, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном участии Рамафосы в саммите. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
юар, брикс
Политика, ЮАР, БРИКС
13:19 06.09.2025
 
Президент ЮАР примет участие во внеочередном саммите БРИКС

Магвенья: президент ЮАР Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС 8 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.
Советник главы бразильского государства Селсу Аморим ранее сообщил в интервью газете O Globo, что внеочередной саммит БРИКС состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в виртуальном формате. Участие в мероприятии, по словам Аморима, уже подтвердил президент Китая Си Цзиньпинь.
"Подтверждаю", - заявил Магвенья, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном участии Рамафосы в саммите.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
ЮАР ищет новые рынки сбыта сельхозпродукции из-за пошлин США, пишут СМИ
12 августа, 12:31
 
ПолитикаЮАРБРИКС
 
 
