Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам

Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской Республикам, а также Оренбургской области на 5,8 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в российском кабмине. "Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам еще трем регионам. Принятое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов. Речь идет о Карачаево-Черкесской и Чувашской Республиках, а также Оренбургской области. Общая сумма списания составит более 5,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении кабмина Ранее в текущем году решениями правительства РФ списана задолженность по бюджетным кредитам 55 регионов в общем объеме более 160,1 миллиарда рублей.

