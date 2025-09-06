Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам - 06.09.2025
Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской Республикам, а также Оренбургской области на 5,8 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в российском кабмине. "Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам еще трем регионам. Принятое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов. Речь идет о Карачаево-Черкесской и Чувашской Республиках, а также Оренбургской области. Общая сумма списания составит более 5,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении кабмина Ранее в текущем году решениями правительства РФ списана задолженность по бюджетным кредитам 55 регионов в общем объеме более 160,1 миллиарда рублей.
10:07 06.09.2025
 
Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам

Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам 3 регионам на 5,8 млрд руб

Дом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской Республикам, а также Оренбургской области на 5,8 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в российском кабмине.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам еще трем регионам. Принятое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов. Речь идет о Карачаево-Черкесской и Чувашской Республиках, а также Оренбургской области. Общая сумма списания составит более 5,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении кабмина
Ранее в текущем году решениями правительства РФ списана задолженность по бюджетным кредитам 55 регионов в общем объеме более 160,1 миллиарда рублей.
Заголовок открываемого материала