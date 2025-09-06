https://1prime.ru/20250906/zadolzhennost-861881882.html
Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам
Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам - 06.09.2025, ПРАЙМ
Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам
Правительство РФ утвердило решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской Республикам, а также Оренбургской... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T10:07+0300
2025-09-06T10:07+0300
2025-09-06T10:07+0300
экономика
россия
михаил мишустин
правительство
задолженность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861251840_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_6504afbfd1973055df5178abad3603bf.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской Республикам, а также Оренбургской области на 5,8 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в российском кабмине. "Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам еще трем регионам. Принятое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов. Речь идет о Карачаево-Черкесской и Чувашской Республиках, а также Оренбургской области. Общая сумма списания составит более 5,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении кабмина Ранее в текущем году решениями правительства РФ списана задолженность по бюджетным кредитам 55 регионов в общем объеме более 160,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250905/putin-861835750.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861251840_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_831252c5c3f590997d7f2f953ab3bd4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство, задолженность
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, правительство, задолженность
Еще трем регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам
Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам 3 регионам на 5,8 млрд руб
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской Республикам, а также Оренбургской области на 5,8 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в российском кабмине.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам еще трем регионам. Принятое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов. Речь идет о Карачаево-Черкесской и Чувашской Республиках, а также Оренбургской области. Общая сумма списания составит более 5,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении кабмина
Ранее в текущем году решениями правительства РФ списана задолженность по бюджетным кредитам 55 регионов в общем объеме более 160,1 миллиарда рублей.
Путин оценил работу правительства по формированию бюджета