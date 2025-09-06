Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо рассказал о манипуляциях Запада на теме детей - 06.09.2025
Сальдо рассказал о манипуляциях Запада на теме детей
2025-09-06T08:33+0300
2025-09-06T08:33+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Запад манипулирует темой детей, проживающих в новых регионах России, используя ее в целях пропаганды, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. В среду Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". В британском МИД заявили, что санкции введены за причастность к якобы "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины". "Все, что связано с детьми, конечно же, вызывает сразу же сочувствие. Происходит манипуляция именно проблемами, связанными с детьми. Это очень искусно используется западной пропагандистской системой, которая эту тему постоянно эксплуатирует", - сказал Сальдо. По его словам, в Херсонской области нет проблем с заботой и поддержкой детей, но с другой стороны - западная пресса закрывает глаза на гибель детей от обстрелов со стороны ВСУ. "Мы уже неоднократно передавали детей семьям, которые остались на правобережье. Все это происходит, и вся эта работа идет. Нет там такого напряженного момента, который стараются преподнести", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
08:33 06.09.2025
 
Сальдо рассказал о манипуляциях Запада на теме детей

Сальдо: Запад манипулирует темой детей, проживающих в новых российских регионах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Запад манипулирует темой детей, проживающих в новых регионах России, используя ее в целях пропаганды, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
В среду Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". В британском МИД заявили, что санкции введены за причастность к якобы "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины".
"Все, что связано с детьми, конечно же, вызывает сразу же сочувствие. Происходит манипуляция именно проблемами, связанными с детьми. Это очень искусно используется западной пропагандистской системой, которая эту тему постоянно эксплуатирует", - сказал Сальдо.
По его словам, в Херсонской области нет проблем с заботой и поддержкой детей, но с другой стороны - западная пресса закрывает глаза на гибель детей от обстрелов со стороны ВСУ.
"Мы уже неоднократно передавали детей семьям, которые остались на правобережье. Все это происходит, и вся эта работа идет. Нет там такого напряженного момента, который стараются преподнести", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Посольство России обвинило Запад в затягивании конфликта на Украине
