Названы самые высокие зарплаты с июня по август

Названы самые высокие зарплаты с июня по август - 06.09.2025, ПРАЙМ

Названы самые высокие зарплаты с июня по август

Наибольшие зарплаты с июня по август этого года предлагали высшему и среднему менеджменту (140 тысяч рублей), работникам консалтинга и инвестиций (около 126,5... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06

2025-09-06T02:30+0300

2025-09-06T02:30+0300

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Наибольшие зарплаты с июня по август этого года предлагали высшему и среднему менеджменту (140 тысяч рублей), работникам консалтинга и инвестиций (около 126,5 тысяч рублей) и сельского хозяйства (120 тысяч рублей), следует из данных сервиса HeadHunter, подготовленных для РИА Новости. "Высший и средний менеджмент, средняя предлагаемая зарплата - 140 000. Стратегия, инвестиции, консалтинг, средняя предлагаемая зарплата - 126 654. Сельское хозяйство, средняя предлагаемая зарплата - 120 000", - говорится в данных. В топ по уровню предлагаемых зарплат этим летом вошли сфера добычи сырья (112,5 тысяч рублей), строительства и недвижимости (110,5 тысяч рублей), а также транспорта и логистики (почти 107 тысяч рублей) и автомобильного бизнеса (106 тысяч рублей). Восьмое место рейтинга заняла отрасль производства и сервисного обслуживания со средним доходом почти 99 тысяч рублей. Ранее РИА Новости проанализировало данные Росстата и выяснило, что доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла почти трети от всех работников (31,9%).

