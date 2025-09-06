Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые высокие зарплаты с июня по август - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/zarplaty-861873630.html
Названы самые высокие зарплаты с июня по август
Названы самые высокие зарплаты с июня по август - 06.09.2025, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты с июня по август
Наибольшие зарплаты с июня по август этого года предлагали высшему и среднему менеджменту (140 тысяч рублей), работникам консалтинга и инвестиций (около 126,5... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T02:30+0300
2025-09-06T02:30+0300
бизнес
экономика
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861873630.jpg?1757115012
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Наибольшие зарплаты с июня по август этого года предлагали высшему и среднему менеджменту (140 тысяч рублей), работникам консалтинга и инвестиций (около 126,5 тысяч рублей) и сельского хозяйства (120 тысяч рублей), следует из данных сервиса HeadHunter, подготовленных для РИА Новости. "Высший и средний менеджмент, средняя предлагаемая зарплата - 140 000. Стратегия, инвестиции, консалтинг, средняя предлагаемая зарплата - 126 654. Сельское хозяйство, средняя предлагаемая зарплата - 120 000", - говорится в данных. В топ по уровню предлагаемых зарплат этим летом вошли сфера добычи сырья (112,5 тысяч рублей), строительства и недвижимости (110,5 тысяч рублей), а также транспорта и логистики (почти 107 тысяч рублей) и автомобильного бизнеса (106 тысяч рублей). Восьмое место рейтинга заняла отрасль производства и сервисного обслуживания со средним доходом почти 99 тысяч рублей. Ранее РИА Новости проанализировало данные Росстата и выяснило, что доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла почти трети от всех работников (31,9%).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, росстат
Бизнес, Экономика, Росстат
02:30 06.09.2025
 
Названы самые высокие зарплаты с июня по август

Россиянам назвали самые высокие зарплаты летом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Наибольшие зарплаты с июня по август этого года предлагали высшему и среднему менеджменту (140 тысяч рублей), работникам консалтинга и инвестиций (около 126,5 тысяч рублей) и сельского хозяйства (120 тысяч рублей), следует из данных сервиса HeadHunter, подготовленных для РИА Новости.
"Высший и средний менеджмент, средняя предлагаемая зарплата - 140 000. Стратегия, инвестиции, консалтинг, средняя предлагаемая зарплата - 126 654. Сельское хозяйство, средняя предлагаемая зарплата - 120 000", - говорится в данных.
В топ по уровню предлагаемых зарплат этим летом вошли сфера добычи сырья (112,5 тысяч рублей), строительства и недвижимости (110,5 тысяч рублей), а также транспорта и логистики (почти 107 тысяч рублей) и автомобильного бизнеса (106 тысяч рублей). Восьмое место рейтинга заняла отрасль производства и сервисного обслуживания со средним доходом почти 99 тысяч рублей.
Ранее РИА Новости проанализировало данные Росстата и выяснило, что доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла почти трети от всех работников (31,9%).
 
ЭкономикаБизнесРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала