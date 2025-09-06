https://1prime.ru/20250906/zelenskij-861876307.html
Зеленский отказался от предложения Путина приехать в Москву
Зеленский отказался от предложения Путина приехать в Москву - 06.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский отказался от предложения Путина приехать в Москву
Добавлен бэкграунд после четвертого абзаца. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:02+0300
2025-09-06T06:02+0300
2025-09-06T06:02+0300
россия
экономика
общество
москва
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861876307.jpg?1757127724
Добавлен бэкграунд после четвертого абзаца.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".
Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву.
"Я не могу отправиться в Москву", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.
При этом он заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
москва
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД
Зеленский отказался от предложения Путина приехать в Москву
Зеленский отказался от предложения Путина приехать в Москву
Добавлен бэкграунд после четвертого абзаца.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".
Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву.
"Я не могу отправиться в Москву", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.
При этом он заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.