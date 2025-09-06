https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861875011.html

Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе

Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе - 06.09.2025, ПРАЙМ

Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от поддержки предложений Владимира Зеленского о введении войск НАТО на территорию... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T04:44+0300

2025-09-06T04:44+0300

2025-09-06T04:44+0300

украина

европа

париж

владимир зеленский

ес

нато

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 6 сентября — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от поддержки предложений Владимира Зеленского о введении войск НАТО на территорию Украины, написав об этом на своей странице в социальной сети Х."Война! На пресс-конференции рядом с Антонио Костой, председателем Европейского совета, Зеленский только что спокойно объявил о размещении <…> западных солдат на Украине", — отметил он, комментируя выступление главы киевского режима.Филиппо подчеркнул необходимость предотвратить подобные шаги, добавив, что лидеры ЕС, принимающие такие решения, по сути, нацелены на продолжение конфликта. По его мнению, руководству Франции следует внимательнее отнестись к словам президента России Владимира Путина о том, что присутствие иностранных войск на Украине станет легитимной целью для российской армии."Французская армия не смирится с этим абсолютным безумием <…> Мир, конец этому безумию, быстро!" — призвал он.Вчера издание The Wall Street Journal сообщило о существующем плане по развертыванию иностранного контингента на Украине, предусматривающем отправку более десяти тысяч военнослужащих. Эти силы будут разделены на две группы: одна для обучения военных ВСУ, другая — для обеспечения безопасности с целью якобы предотвратить возможное российское вторжение.Министерство иностранных дел России заявило, что любые действия по размещению войск стран НАТО на Украине недопустимы и могут привести к резкой эскалации конфликта. В министерстве ранее отмечали, что такие предложения из Великобритании и других стран Европы являются провокацией к продолжению боевых действий. Вчера президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что если войска НАТО появятся на Украине, они станут законными целями для российской армии.

украина

европа

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, париж, владимир зеленский, ес, нато, владимир путин