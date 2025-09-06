Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе - 06.09.2025, ПРАЙМ
Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе
МОСКВА, 6 сентября — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от поддержки предложений Владимира Зеленского о введении войск НАТО на территорию Украины, написав об этом на своей странице в социальной сети Х."Война! На пресс-конференции рядом с Антонио Костой, председателем Европейского совета, Зеленский только что спокойно объявил о размещении &lt;…&gt; западных солдат на Украине", — отметил он, комментируя выступление главы киевского режима.Филиппо подчеркнул необходимость предотвратить подобные шаги, добавив, что лидеры ЕС, принимающие такие решения, по сути, нацелены на продолжение конфликта. По его мнению, руководству Франции следует внимательнее отнестись к словам президента России Владимира Путина о том, что присутствие иностранных войск на Украине станет легитимной целью для российской армии."Французская армия не смирится с этим абсолютным безумием &lt;…&gt; Мир, конец этому безумию, быстро!" — призвал он.Вчера издание The Wall Street Journal сообщило о существующем плане по развертыванию иностранного контингента на Украине, предусматривающем отправку более десяти тысяч военнослужащих. Эти силы будут разделены на две группы: одна для обучения военных ВСУ, другая — для обеспечения безопасности с целью якобы предотвратить возможное российское вторжение.Министерство иностранных дел России заявило, что любые действия по размещению войск стран НАТО на Украине недопустимы и могут привести к резкой эскалации конфликта. В министерстве ранее отмечали, что такие предложения из Великобритании и других стран Европы являются провокацией к продолжению боевых действий. Вчера президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что если войска НАТО появятся на Украине, они станут законными целями для российской армии.
украина, европа, париж, владимир зеленский, ес, нато, владимир путин
УКРАИНА, ЕВРОПА, Париж, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Владимир Путин
04:44 06.09.2025
 
Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе

Политик Филиппо раскритиковал слова Зеленского об отправке войск НАТО на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 сентября — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от поддержки предложений Владимира Зеленского о введении войск НАТО на территорию Украины, написав об этом на своей странице в социальной сети Х.
"Война! На пресс-конференции рядом с Антонио Костой, председателем Европейского совета, Зеленский только что спокойно объявил о размещении <…> западных солдат на Украине", — отметил он, комментируя выступление главы киевского режима.
Филиппо подчеркнул необходимость предотвратить подобные шаги, добавив, что лидеры ЕС, принимающие такие решения, по сути, нацелены на продолжение конфликта. По его мнению, руководству Франции следует внимательнее отнестись к словам президента России Владимира Путина о том, что присутствие иностранных войск на Украине станет легитимной целью для российской армии.
"Французская армия не смирится с этим абсолютным безумием <…> Мир, конец этому безумию, быстро!" — призвал он.
Вчера издание The Wall Street Journal сообщило о существующем плане по развертыванию иностранного контингента на Украине, предусматривающем отправку более десяти тысяч военнослужащих. Эти силы будут разделены на две группы: одна для обучения военных ВСУ, другая — для обеспечения безопасности с целью якобы предотвратить возможное российское вторжение.
Министерство иностранных дел России заявило, что любые действия по размещению войск стран НАТО на Украине недопустимы и могут привести к резкой эскалации конфликта. В министерстве ранее отмечали, что такие предложения из Великобритании и других стран Европы являются провокацией к продолжению боевых действий. Вчера президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что если войска НАТО появятся на Украине, они станут законными целями для российской армии.
 
Заголовок открываемого материала