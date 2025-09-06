Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали об отказе Зеленского от поездки в Москву - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861878699.html
На Западе рассказали об отказе Зеленского от поездки в Москву
На Западе рассказали об отказе Зеленского от поездки в Москву - 06.09.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали об отказе Зеленского от поездки в Москву
Решение Владимира Зеленского отвергнуть приглашение президента России Владимира Путина на встречу в Москве обусловлено влиянием европейских лидеров. Такое... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T07:45+0300
2025-09-06T07:45+0300
россия
москва
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского отвергнуть приглашение президента России Владимира Путина на встречу в Москве обусловлено влиянием европейских лидеров. Такое мнение выразил экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире на YouTube-канале."Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакает оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется (на Украине. — Прим. Ред.)", — отметил он. По мнению эксперта, Зеленский оказался в сложной ситуации и может положиться только на своих западных покровителей, которые, вероятно, рекомендовали ему оставаться в Киеве. "Европа и США не могут вынудить Россию к чему-либо, поэтому приходится действовать через Зеленского", — объяснил Дэвис. Владимир Путин в среду, отвечая журналистам по итогам визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к переговорам, он может приехать в Москву. Российский президент также назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его президентские полномочия закончились. На прошлой неделе в интервью телеканалу ABC Зеленский отказался от предложения Путина, сославшись на невозможность приезда в российскую столицу. Однако он добавил, что "готов к встрече" в любом формате. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может пройти и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского президента Юрий Ушаков указал, что в разговоре по телефону Путин и Трамп высказались за продолжение прямых переговоров между Россией и Украиной. Обсуждалась возможность повышения уровня представителей обеих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президент России готов встретиться с Зеленским, если повестка будет действительно президентской, но просто для того, чтобы Зеленский мог выйти в свет, встреча нецелесообразна. Путин не готов проводить встречу только для легитимации Зеленского.
https://1prime.ru/20250906/vizit-861877862.html
https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861875011.html
https://1prime.ru/20250905/fitso-861859705.html
москва
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, мид
РОССИЯ, МОСКВА, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД
07:45 06.09.2025
 
На Западе рассказали об отказе Зеленского от поездки в Москву

Дэвис: Зеленский не хочет ехать в Москву из-за позиции политиков в ЕС

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского отвергнуть приглашение президента России Владимира Путина на встречу в Москве обусловлено влиянием европейских лидеров. Такое мнение выразил экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире на YouTube-канале.
"Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакает оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется (на Украине. — Прим. Ред.)", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В Киеве рассказали, что произойдет с Зеленским, если он не посетит Москву
07:14
По мнению эксперта, Зеленский оказался в сложной ситуации и может положиться только на своих западных покровителей, которые, вероятно, рекомендовали ему оставаться в Киеве.
"Европа и США не могут вынудить Россию к чему-либо, поэтому приходится действовать через Зеленского", — объяснил Дэвис.
Владимир Путин в среду, отвечая журналистам по итогам визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к переговорам, он может приехать в Москву. Российский президент также назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его президентские полномочия закончились.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе
04:44
На прошлой неделе в интервью телеканалу ABC Зеленский отказался от предложения Путина, сославшись на невозможность приезда в российскую столицу. Однако он добавил, что "готов к встрече" в любом формате. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может пройти и трехсторонняя встреча с его участием.
Помощник российского президента Юрий Ушаков указал, что в разговоре по телефону Путин и Трамп высказались за продолжение прямых переговоров между Россией и Украиной. Обсуждалась возможность повышения уровня представителей обеих стран.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президент России готов встретиться с Зеленским, если повестка будет действительно президентской, но просто для того, чтобы Зеленский мог выйти в свет, встреча нецелесообразна. Путин не готов проводить встречу только для легитимации Зеленского.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо и Зеленский встретились в Ужгороде
Вчера, 17:23
 
РОССИЯМОСКВАСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала