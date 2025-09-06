https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861878699.html

На Западе рассказали об отказе Зеленского от поездки в Москву

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского отвергнуть приглашение президента России Владимира Путина на встречу в Москве обусловлено влиянием европейских лидеров. Такое мнение выразил экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире на YouTube-канале."Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакает оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется (на Украине. — Прим. Ред.)", — отметил он. По мнению эксперта, Зеленский оказался в сложной ситуации и может положиться только на своих западных покровителей, которые, вероятно, рекомендовали ему оставаться в Киеве. "Европа и США не могут вынудить Россию к чему-либо, поэтому приходится действовать через Зеленского", — объяснил Дэвис. Владимир Путин в среду, отвечая журналистам по итогам визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к переговорам, он может приехать в Москву. Российский президент также назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его президентские полномочия закончились. На прошлой неделе в интервью телеканалу ABC Зеленский отказался от предложения Путина, сославшись на невозможность приезда в российскую столицу. Однако он добавил, что "готов к встрече" в любом формате. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может пройти и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского президента Юрий Ушаков указал, что в разговоре по телефону Путин и Трамп высказались за продолжение прямых переговоров между Россией и Украиной. Обсуждалась возможность повышения уровня представителей обеих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президент России готов встретиться с Зеленским, если повестка будет действительно президентской, но просто для того, чтобы Зеленский мог выйти в свет, встреча нецелесообразна. Путин не готов проводить встречу только для легитимации Зеленского.

