https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861886351.html

Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского

Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского - 06.09.2025, ПРАЙМ

Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского

Украинские земли могут быть распределены между соседними странами из-за действий Владимира Зеленского, утверждает ирландский журналист Чей Боуз на платформе X. | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T13:37+0300

2025-09-06T13:37+0300

2025-09-06T13:37+0300

общество

мировая экономика

польша

украина

венгрия

владимир путин

владимир зеленский

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украинские земли могут быть распределены между соседними странами из-за действий Владимира Зеленского, утверждает ирландский журналист Чей Боуз на платформе X. "Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдет Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а все остальное — России", — заявил он.В августе газета Washington Post сообщила, что Зеленский испытывает серьезное давление из-за возможных территориальных уступок в процессе мирного урегулирования конфликта с Россией. В статье содержится размышление о том, что Зеленскому следует заручиться поддержкой Трампа, особенно по вопросу уступок территорий. Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин предложил, чтобы Зеленский прибыл в Москву, если готов к встрече. При этом российский президент указал на то, что Зеленский выступает как "действующий глава администрации" Украины, подчеркнув, что его срок на посту президента уже завершён. Зеленский отказался от поездки, сообщив в интервью телеканалу ABC, что не может приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов к встрече "в любом формате".

https://1prime.ru/20250906/slutskiy-861884293.html

польша

украина

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, польша, украина, венгрия, владимир путин, владимир зеленский, washington post