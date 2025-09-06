https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861886351.html
Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского
Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского - 06.09.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского
Украинские земли могут быть распределены между соседними странами из-за действий Владимира Зеленского, утверждает ирландский журналист Чей Боуз на платформе X. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T13:37+0300
2025-09-06T13:37+0300
2025-09-06T13:37+0300
общество
мировая экономика
польша
украина
венгрия
владимир путин
владимир зеленский
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украинские земли могут быть распределены между соседними странами из-за действий Владимира Зеленского, утверждает ирландский журналист Чей Боуз на платформе X. "Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдет Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а все остальное — России", — заявил он.В августе газета Washington Post сообщила, что Зеленский испытывает серьезное давление из-за возможных территориальных уступок в процессе мирного урегулирования конфликта с Россией. В статье содержится размышление о том, что Зеленскому следует заручиться поддержкой Трампа, особенно по вопросу уступок территорий. Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин предложил, чтобы Зеленский прибыл в Москву, если готов к встрече. При этом российский президент указал на то, что Зеленский выступает как "действующий глава администрации" Украины, подчеркнув, что его срок на посту президента уже завершён. Зеленский отказался от поездки, сообщив в интервью телеканалу ABC, что не может приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов к встрече "в любом формате".
https://1prime.ru/20250906/slutskiy-861884293.html
польша
украина
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, польша, украина, венгрия, владимир путин, владимир зеленский, washington post
Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Washington Post
Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского
Боуз: Украина будет разделена между ее соседями из-за Зеленского