Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского - 06.09.2025
Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского
Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского - 06.09.2025
Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского
Украинские земли могут быть распределены между соседними странами из-за действий Владимира Зеленского, утверждает ирландский журналист Чей Боуз на платформе X.
2025-09-06T13:37+0300
2025-09-06T13:37+0300
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украинские земли могут быть распределены между соседними странами из-за действий Владимира Зеленского, утверждает ирландский журналист Чей Боуз на платформе X. "Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдет Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а все остальное — России", — заявил он.В августе газета Washington Post сообщила, что Зеленский испытывает серьезное давление из-за возможных территориальных уступок в процессе мирного урегулирования конфликта с Россией. В статье содержится размышление о том, что Зеленскому следует заручиться поддержкой Трампа, особенно по вопросу уступок территорий. Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин предложил, чтобы Зеленский прибыл в Москву, если готов к встрече. При этом российский президент указал на то, что Зеленский выступает как "действующий глава администрации" Украины, подчеркнув, что его срок на посту президента уже завершён. Зеленский отказался от поездки, сообщив в интервью телеканалу ABC, что не может приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов к встрече "в любом формате".
13:37 06.09.2025
 
Журналист раскрыл, что произойдет на Украине из-за Зеленского

Боуз: Украина будет разделена между ее соседями из-за Зеленского

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украинские земли могут быть распределены между соседними странами из-за действий Владимира Зеленского, утверждает ирландский журналист Чей Боуз на платформе X.

"Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдет Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а все остальное — России", — заявил он.

В августе газета Washington Post сообщила, что Зеленский испытывает серьезное давление из-за возможных территориальных уступок в процессе мирного урегулирования конфликта с Россией. В статье содержится размышление о том, что Зеленскому следует заручиться поддержкой Трампа, особенно по вопросу уступок территорий.
Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин предложил, чтобы Зеленский прибыл в Москву, если готов к встрече. При этом российский президент указал на то, что Зеленский выступает как "действующий глава администрации" Украины, подчеркнув, что его срок на посту президента уже завершён.
Зеленский отказался от поездки, сообщив в интервью телеканалу ABC, что не может приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов к встрече "в любом формате".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Слуцкий прокомментировал отказ Зеленского от приезда в Москву
12:16
 
Слуцкий прокомментировал отказ Зеленского от приезда в Москву
 
 
