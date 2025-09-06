https://1prime.ru/20250906/zoloto-861880879.html
Российские компании планируют нарастить вложения в разведку золота
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российские недропользователи планируют увеличить вложения в геологоразведку золота в 2025 году на треть - до 103 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов. "Высокая востребованность золота привлекает частные инвестиции в геологоразведку. Окончательный размер частных средств будет известен в начале 2026 года, но на данный момент недропользователи запланировали вложить в разведку золота в 2025 году порядка 103 миллиарда рублей. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году", - сказал министр. Он добавил, что объем государственных инвестиций остается примерно на уровне прошлого года - 1,03 миллиарда рублей. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
