2025-09-06T09:45+0300
2025-09-06T09:45+0300
09:45 06.09.2025
 
Российские компании планируют нарастить вложения в разведку золота

Козлов: компании РФ планируют увеличить вложения в разведку золота на треть в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российские недропользователи планируют увеличить вложения в геологоразведку золота в 2025 году на треть - до 103 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов.
"Высокая востребованность золота привлекает частные инвестиции в геологоразведку. Окончательный размер частных средств будет известен в начале 2026 года, но на данный момент недропользователи запланировали вложить в разведку золота в 2025 году порядка 103 миллиарда рублей. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году", - сказал министр.
Он добавил, что объем государственных инвестиций остается примерно на уровне прошлого года - 1,03 миллиарда рублей.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
