Минприроды отметило рост темпов прироста запасов золота на 44% - 06.09.2025
Минприроды отметило рост темпов прироста запасов золота на 44%
Прирост запасов золота в России в первой половине 2025 года составил 450 тонн против 313 тонн за тот же период в прошлом году, то есть его темпы выросли на... | 06.09.2025
2025-09-06T10:30+0300
2025-09-06T10:30+0300
экономика
россия
владивосток
александр козлов
минприроды
золото
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России в первой половине 2025 года составил 450 тонн против 313 тонн за тот же период в прошлом году, то есть его темпы выросли на 43,8%, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов. "По итогам первого полугодия 2025 года запасы золота в стране приросли уже почти на 450 тонн против 313 тонн на этот период в прошлом году", - сказал министр. Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается прирост запасов золота в стране свыше 500 тонн. Но в случае открытия и постановки на учет крупных месторождений он может быть и выше. При этом, как сообщали РИА Новости в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
владивосток
россия, владивосток, александр козлов, минприроды, золото
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, золото
10:30 06.09.2025
 
Минприроды отметило рост темпов прироста запасов золота на 44%

Козлов: прирост запасов золота в России в 1 половине 2025 года составил 450 тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России в первой половине 2025 года составил 450 тонн против 313 тонн за тот же период в прошлом году, то есть его темпы выросли на 43,8%, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов.
"По итогам первого полугодия 2025 года запасы золота в стране приросли уже почти на 450 тонн против 313 тонн на этот период в прошлом году", - сказал министр.
Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается прирост запасов золота в стране свыше 500 тонн. Но в случае открытия и постановки на учет крупных месторождений он может быть и выше.
При этом, как сообщали РИА Новости в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Российские компании планируют нарастить вложения в разведку золота
