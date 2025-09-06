https://1prime.ru/20250906/zoloto-861882568.html
Минприроды отметило рост темпов прироста запасов золота на 44%
Минприроды отметило рост темпов прироста запасов золота на 44% - 06.09.2025, ПРАЙМ
Минприроды отметило рост темпов прироста запасов золота на 44%
Прирост запасов золота в России в первой половине 2025 года составил 450 тонн против 313 тонн за тот же период в прошлом году, то есть его темпы выросли на... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T10:30+0300
2025-09-06T10:30+0300
2025-09-06T10:30+0300
экономика
россия
владивосток
александр козлов
минприроды
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России в первой половине 2025 года составил 450 тонн против 313 тонн за тот же период в прошлом году, то есть его темпы выросли на 43,8%, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов. "По итогам первого полугодия 2025 года запасы золота в стране приросли уже почти на 450 тонн против 313 тонн на этот период в прошлом году", - сказал министр. Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается прирост запасов золота в стране свыше 500 тонн. Но в случае открытия и постановки на учет крупных месторождений он может быть и выше. При этом, как сообщали РИА Новости в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20250906/zoloto-861880879.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, александр козлов, минприроды, золото
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, золото
Минприроды отметило рост темпов прироста запасов золота на 44%
Козлов: прирост запасов золота в России в 1 половине 2025 года составил 450 тонн
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России в первой половине 2025 года составил 450 тонн против 313 тонн за тот же период в прошлом году, то есть его темпы выросли на 43,8%, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов.
"По итогам первого полугодия 2025 года запасы золота в стране приросли уже почти на 450 тонн против 313 тонн на этот период в прошлом году", - сказал министр.
Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается прирост запасов золота в стране свыше 500 тонн. Но в случае открытия и постановки на учет крупных месторождений он может быть и выше.
При этом, как сообщали РИА Новости в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Российские компании планируют нарастить вложения в разведку золота