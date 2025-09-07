https://1prime.ru/20250907/aeroport-861904564.html

В Нижнем Новгороде сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вводились ночью в воскресенье. "Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

