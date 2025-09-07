https://1prime.ru/20250907/armeniya-861930312.html

Более трех тысяч семей из Карабаха в Армении получили российскую помощь

ЕРЕВАН, 7 сен – ПРАЙМ. Свыше 3,3 тысячи семей переселенцев из Карабаха, проживающих в Армении, уже получили российскую гуманитарную помощь, сообщает в понедельник пресс-служба некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия". Инициатива реализуется под эгидой Россотрудничества при участии АНО "Евразия" и "Русской гуманитарной миссии". К работе подключены местные органы власти и волонтеры. Гуманитарную помощь начали распределять семьям переселенцев в различных населенных пунктах Армении с 1 августа. В пресс-службе отметили, что команда "Русской гуманитарной миссии" и АНО "Евразия" в рамках проекта "Россия с вами" завершила четырехдневную работу в армянском Абовяне. За это время помощь получили порядка 800 семей вынужденных переселенцев из Карабаха. Помимо основных наборов, 150 семей с детьми получили специальные детские комплекты, включающие питание, средства гигиены и все необходимое для самых маленьких. "Эта акция стала продолжением масштабной работы, которую мы ведем с начала августа. Напомним, что ранее помощь уже была выдана в общине Масис и городе Гюмри. В общей сложности за весь период проекта поддержку получили уже более 3,3 тысячи семей, каждая из которых прошла через тяжелейшие испытания", - говорится в сообщении. Всего предполагается передать около 140 тонн гуманитарной помощи, адресованной прежде всего наиболее уязвимым категориям: многодетным семьям и семьям, потерявшим кормильцев, пожилым и маломобильных людям. Они получают продуктовый и гигиенический наборы первой необходимости, включающие крупы, макароны, сахар, муку, консервы, сладости, масло, чай, кофе, бытовую химию, мыло, зубную пасту и щетки. В специальные детские комплекты включены смеси, каши, пюре, сладости и всё, что необходимо для ухода за ребенком. В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

