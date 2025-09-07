https://1prime.ru/20250907/avto-861904714.html

Алиханов рассказал о программах льготного автокредитования

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Программы льготного автокредитования и автолизинга, реализуемые параллельно со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, помогут снизить падение отечественного авторынка, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Параллельно с некоторым снижением ключевой ставки рассчитываем, что эти решения позволят демпфировать падение рынка. Необходимо понимать, что любая корректировка параметров этих программ должна быть взвешена с учётом текущих бюджетных возможностей", - отметил он, говоря о программах льготных автокредитов и автолизинга. Он напомнил, что по итогам первого полугодия в рамках программ льготного автокредитования и льготного лизинга уже было реализовано свыше 82 тысяч автомобилей, при этом общий объём предоставленных скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей. Также в середине мая было возобновлено действие подпрограммы "семейный автомобиль", на которую по статусу на конец июня пришлось 15% от общего объёма выдач льготных кредитов. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготноголизинга - 27 миллиардов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

