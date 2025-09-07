https://1prime.ru/20250907/batrutdinov-861909317.html
Суд взыскал с Батрутдинова плату за услуги ЖКХ
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил 12 августа и уже 18 августа был удовлетворен. По данным суда, речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов ранее в СМИ говорил, что живет в Печатниках.
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил 12 августа и уже 18 августа был удовлетворен.
По данным суда, речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов ранее в СМИ говорил, что живет в Печатниках.
