2025-09-07T11:15+0300
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил 12 августа и уже 18 августа был удовлетворен. По данным суда, речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов ранее в СМИ говорил, что живет в Печатниках.
общество , москва, коммунальные услуги
11:15 07.09.2025
 
Суд взыскал с Батрутдинова плату за услуги ЖКХ

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил 12 августа и уже 18 августа был удовлетворен.
По данным суда, речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов ранее в СМИ говорил, что живет в Печатниках.
Заголовок открываемого материала