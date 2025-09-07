https://1prime.ru/20250907/chasy-861904016.html

США в июле потратили на китайские часы максимальную с сентября сумму

США в июле потратили на китайские часы максимальную с сентября сумму - 07.09.2025, ПРАЙМ

США в июле потратили на китайские часы максимальную с сентября сумму

Американский импорт наручных часов из Китая в июле вырос на четверть к июню и достиг максимальных с сентября прошлого года 14,3 миллиона долларов,... | 07.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Американский импорт наручных часов из Китая в июле вырос на четверть к июню и достиг максимальных с сентября прошлого года 14,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Китай по итогам середины лета был не единственной страной, показавшей неплохую динамику по экспорту этого аксессуара. Так, Великобритания нарастила поставки сразу вчетверо - до 798 тысяч долларов. Такую же динамику показала и Чехия, хотя ее экспорт оказался заметно скромнее - 32 тысячи долларов. Еще ряд государств закрыли месяц с двукратным ростом - это Филиппины (1,2 миллиона долларов), Франция (почти 2 миллиона долларов) и Италия (634 тысячи долларов).

2025

Новости

