2025-09-07T04:33+0300
2025-09-07T04:33+0300
ХАБАРОВСК, 7 сен - ПРАЙМ. Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу. "При проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли", - рассказала собеседница агентства. Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.
04:33 07.09.2025
 
В Хабаровском крае три человека погибли при детонации взрывчатки

В Хабаровском крае при детонации взрывчатки погибли три человека

ХАБАРОВСК, 7 сен - ПРАЙМ. Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу.
"При проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли", - рассказала собеседница агентства.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.
 
