В Хабаровском крае три человека погибли при детонации взрывчатки
В Хабаровском крае три человека погибли при детонации взрывчатки - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае три человека погибли при детонации взрывчатки
Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в | 07.09.2025, ПРАЙМ
ХАБАРОВСК, 7 сен - ПРАЙМ. Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу.
"При проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли", - рассказала собеседница агентства.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.
