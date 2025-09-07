https://1prime.ru/20250907/chelovek-861899238.html

В Хабаровском крае три человека погибли при детонации взрывчатки

В Хабаровском крае три человека погибли при детонации взрывчатки - 07.09.2025, ПРАЙМ

В Хабаровском крае три человека погибли при детонации взрывчатки

Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T04:33+0300

2025-09-07T04:33+0300

2025-09-07T04:33+0300

энергетика

экономика

россия

хабаровский край

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861899238.jpg?1757208821

ХАБАРОВСК, 7 сен - ПРАЙМ. Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу. "При проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли", - рассказала собеседница агентства. Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.

хабаровский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, хабаровский край, рф