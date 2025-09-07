https://1prime.ru/20250907/chetinbag-861902854.html

Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага арестовали по делу о вымогательстве

Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага арестовали по делу о вымогательстве - 07.09.2025, ПРАЙМ

Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага арестовали по делу о вымогательстве

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг объявлен в розыск, а позднее арестован по делу о вымогательстве денег у криптоинвесторов, следует из документов... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T08:28+0300

2025-09-07T08:28+0300

2025-09-07T08:37+0300

происшествия

москва

россия

ск рф

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг объявлен в розыск, а позднее арестован по делу о вымогательстве денег у криптоинвесторов, следует из документов Зюзинского суда в Москве, которые есть в распоряжении РИА Новости.В материалах дела указывалось, что 25 августа в отношении Четинбага "заведено розыскное дело № 2523000145002014, Четинбаг Э.Э. объявлен в федеральный розыск".Спустя несколько дней он был задержан."Он обвиняется в совершении четырех преступлений организованной группой, два из которых против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, другие два из которых против экономической собственности, имеющих повышенную общественную опасность и резонансный характер", - говорится в материалах дела.По версии следствия, не позднее февраля 2025 года организатор создал преступную группу, в которую привлек оперуполномоченных одного из отделов полиции и чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага. Далее организатор находил людей, которые занимаются криптовалютой и имеют крупные суммы денег. После этого Четинбаг, пользуясь знакомствами, назначал им встречи и сообщал информацию другим участникам группы, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, угрожали проведением оперативных мероприятий, доставлением в отдел полиции и задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности.После этого, они вымогали у жертв деньги, под давлением забирали телефоны и заставляли их переводить деньги с банковских счетов на биржах в обмен на свободу. Отмечается, что жителям Москвы причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей.Суд арестовал его до 14 октября.

https://1prime.ru/20250217/vymogatelstvo-854987922.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, россия, ск рф, финансы