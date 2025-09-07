Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР к 2030 году потребуется больше полутысячи единиц транспорта - 07.09.2025, ПРАЙМ
В ДНР к 2030 году потребуется больше полутысячи единиц транспорта
В ДНР к 2030 году потребуется больше полутысячи единиц транспорта - 07.09.2025, ПРАЙМ
В ДНР к 2030 году потребуется больше полутысячи единиц транспорта
Больше полутысячи единиц общественного транспорта потребуется Донецкой Народной Республике к 2030 году, заявил РИА Новости министр министра транспорта ДНР... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T06:22+0300
2025-09-07T06:22+0300
бизнес
денис пушилин
ДОНЕЦК, 7 сен - ПРАЙМ. Больше полутысячи единиц общественного транспорта потребуется Донецкой Народной Республике к 2030 году, заявил РИА Новости министр министра транспорта ДНР Александр Бондаренко. "Фактически у нас на текущий год потребность порядка 136 единиц транспорта. Если брать с разбивкой до 2030-го, то это 136 единиц ежегодно. Путем легкой математики сложить - это свыше полутысячи единиц транспорта. Мы потеряли, к сожалению, очень большое количество времени, пока, грубо говоря, выживали на территории ДНР… Пришло время восстановления, но за год разрешить ту проблему, которая копилась десятилетиями, крайне сложно", - сказал Бондаренко. Он добавил, что благодаря работе с муниципалитетами и правительством ДНР при отсутствии закупки транспортных средств в текущем году произошло увеличение рейсов внутри муниципальных перевозок на 7,5%, межмуниципальных перевозок на 22%. Это связано и с решениями главы ДНР Дениса Пушилина по поводу увеличения уровня заработных плат водителям транспортных средств, также была оптимизация маршрутной транспортной сети, были дополнительные сигналы по восстановлению транспорта, который был в распоряжении у муниципалитетов и у государства в целом.
бизнес, денис пушилин
Бизнес, Денис Пушилин
06:22 07.09.2025
 
В ДНР к 2030 году потребуется больше полутысячи единиц транспорта

В ДНР к 2030 году потребуется более полутысячи единиц общественного транспорта

ДОНЕЦК, 7 сен - ПРАЙМ. Больше полутысячи единиц общественного транспорта потребуется Донецкой Народной Республике к 2030 году, заявил РИА Новости министр министра транспорта ДНР Александр Бондаренко.
"Фактически у нас на текущий год потребность порядка 136 единиц транспорта. Если брать с разбивкой до 2030-го, то это 136 единиц ежегодно. Путем легкой математики сложить - это свыше полутысячи единиц транспорта. Мы потеряли, к сожалению, очень большое количество времени, пока, грубо говоря, выживали на территории ДНР… Пришло время восстановления, но за год разрешить ту проблему, которая копилась десятилетиями, крайне сложно", - сказал Бондаренко.
Он добавил, что благодаря работе с муниципалитетами и правительством ДНР при отсутствии закупки транспортных средств в текущем году произошло увеличение рейсов внутри муниципальных перевозок на 7,5%, межмуниципальных перевозок на 22%. Это связано и с решениями главы ДНР Дениса Пушилина по поводу увеличения уровня заработных плат водителям транспортных средств, также была оптимизация маршрутной транспортной сети, были дополнительные сигналы по восстановлению транспорта, который был в распоряжении у муниципалитетов и у государства в целом.
 
БизнесДенис Пушилин
 
 
