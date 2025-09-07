https://1prime.ru/20250907/dnr-861900033.html

В ДНР к 2030 году потребуется больше полутысячи единиц транспорта

В ДНР к 2030 году потребуется больше полутысячи единиц транспорта - 07.09.2025, ПРАЙМ

В ДНР к 2030 году потребуется больше полутысячи единиц транспорта

Больше полутысячи единиц общественного транспорта потребуется Донецкой Народной Республике к 2030 году, заявил РИА Новости министр министра транспорта ДНР... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T06:22+0300

2025-09-07T06:22+0300

2025-09-07T06:22+0300

бизнес

денис пушилин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861900033.jpg?1757215327

ДОНЕЦК, 7 сен - ПРАЙМ. Больше полутысячи единиц общественного транспорта потребуется Донецкой Народной Республике к 2030 году, заявил РИА Новости министр министра транспорта ДНР Александр Бондаренко. "Фактически у нас на текущий год потребность порядка 136 единиц транспорта. Если брать с разбивкой до 2030-го, то это 136 единиц ежегодно. Путем легкой математики сложить - это свыше полутысячи единиц транспорта. Мы потеряли, к сожалению, очень большое количество времени, пока, грубо говоря, выживали на территории ДНР… Пришло время восстановления, но за год разрешить ту проблему, которая копилась десятилетиями, крайне сложно", - сказал Бондаренко. Он добавил, что благодаря работе с муниципалитетами и правительством ДНР при отсутствии закупки транспортных средств в текущем году произошло увеличение рейсов внутри муниципальных перевозок на 7,5%, межмуниципальных перевозок на 22%. Это связано и с решениями главы ДНР Дениса Пушилина по поводу увеличения уровня заработных плат водителям транспортных средств, также была оптимизация маршрутной транспортной сети, были дополнительные сигналы по восстановлению транспорта, который был в распоряжении у муниципалитетов и у государства в целом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, денис пушилин