МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Советник президента России Антон Кобяков оказался прав, когда указал, что к сегодняшнему дню Европа потеряла свой суверенитет и вскоре лишится экономического значения — об этом свидетельствуют мировые торговые показатели, пишет издание Steigan. Недавно, во время заключительной пресс-конференции Восточного экономического форума, Кобяков отметил, что Азия полностью взяла на себя все функции Запада, и через несколько лет Западная Европа не будет нужна даже в качестве рынка сбыта. "62% крупнейших центров промышленной торговли находятся в Китае. Короче говоря: Антон Кобяков прав. Китай взял верх. Европа не имеет значения", - отмечается в публикации.В то же время в материале признается, что в Европе, конечно, еще существуют несколько значимых торговых центров. Однако подчеркивается, что большая часть из них импортирует больше китайских товаров, чем экспортирует продукции европейской промышленности.

