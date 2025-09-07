https://1prime.ru/20250907/evrosoyuz-861924002.html
Следующий семилетний бюджет ЕС может стать последним, считает Орбан
2025-09-07T19:17+0300
политика
венгрия
европа
брюссель
виктор орбан
ес
БУДАПЕШТ, 7 сен - ПРАЙМ. Евросоюз находится в состоянии распада, и если не будет радикальных изменений, следующий семилетний бюджет станет для сообщества последним, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче. Венгерский премьер напомнил, что Евросоюз сейчас должен принять новый общий бюджет на 2028-2035 годы. "Даже если нам удастся принять этот бюджет - в чём у нас могут быть серьёзные сомнения - но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года", - подчеркнул он. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
