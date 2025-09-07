Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следующий семилетний бюджет ЕС может стать последним, считает Орбан - 07.09.2025, ПРАЙМ
Следующий семилетний бюджет ЕС может стать последним, считает Орбан
БУДАПЕШТ, 7 сен - ПРАЙМ. Евросоюз находится в состоянии распада, и если не будет радикальных изменений, следующий семилетний бюджет станет для сообщества последним, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче. Венгерский премьер напомнил, что Евросоюз сейчас должен принять новый общий бюджет на 2028-2035 годы. "Даже если нам удастся принять этот бюджет - в чём у нас могут быть серьёзные сомнения - но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года", - подчеркнул он. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
венгрия, европа, брюссель, виктор орбан, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС
19:17 07.09.2025
 
© fotolia.com / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Флаг и деньги Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / nito
БУДАПЕШТ, 7 сен - ПРАЙМ. Евросоюз находится в состоянии распада, и если не будет радикальных изменений, следующий семилетний бюджет станет для сообщества последним, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.
21 июля, 12:43
Дефицит бюджета ЕС снизился в первом квартале
21 июля, 12:43
Венгерский премьер напомнил, что Евросоюз сейчас должен принять новый общий бюджет на 2028-2035 годы.
"Даже если нам удастся принять этот бюджет - в чём у нас могут быть серьёзные сомнения - но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года", - подчеркнул он.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Фон дер Ляйен представит свое предложение по бюджету Евросоюза
16 июля, 01:08
 
