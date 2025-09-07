Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250907/evrosoyuz-861932097.html
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии - 07.09.2025, ПРАЙМ
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии
Европейские политики стали заложниками ситуации, которую они сами создали, теперь Брюссель нагнетает страсти для превращения Евросоюза в осажденную крепость,... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T23:15+0300
2025-09-07T23:15+0300
политика
мировая экономика
россия
украина
брюссель
белоруссия
урсула фон дер ляйен
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МИНСК, 7 сен - ПРАЙМ. Европейские политики стали заложниками ситуации, которую они сами создали, теперь Брюссель нагнетает страсти для превращения Евросоюза в осажденную крепость, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларус1". "Они заложники той ситуации, в которую втянули сами свои страны и свои народы. В свое время настолько градус внимания был поднят с точки зрения обвинений России, навешивания ярлыков "агрессоров", "соагрессоров" и так далее, поддержки Украины, настолько потратились страны эти в своей поддержке. Огромные финансы вливали, накачивали страну вот этими политическими призывами антироссийскими и проукраинскими", - сказал Рыженков, комментируя попытки ЕС помешать урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, сегодня, когда эта тема близится к завершению, а цели не достигнуты, возникает вопрос - на что тратились в Европе. "На поддержку Украине? Где дивиденды? На милитаризацию своего региона, в ущерб социально-экономическому развитию? Так это зачем надо было делать?" - сказал Рыженков. Недавнюю поездку главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в приграничные с Белоруссией страны глава МИД назвал "шоу" для нагнетания страстей. "Ну, конечно, это было шоу... Я вижу в этом только нагнетание страстей для превращения Евросоюза в некую осажденную крепость. Им надо это для того, чтобы пугать свое население, каким-то образом обосновывать те проблемы, которые есть в социально-экономическом развитии, упадке уровня жизни людей. Они сегодня развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных проектов, инфраструктурных и так далее. Сегодня надо обосновать своим гражданам, почему же происходит именно так, почему они страдают, почему ухудшается уровень жизни и почему при этом миллиарды идут на военные расходы", - сказал он. По его словам, политики из Брюсселя и многих стран Евросоюза за счет тесных контактов с военно-промышленным лобби решают свои финансовые и политические вопросы.
https://1prime.ru/20250907/evropa-861910599.html
https://1prime.ru/20250907/orban-861924581.html
украина
брюссель
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, брюссель, белоруссия, урсула фон дер ляйен, ес, мид
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Брюссель, БЕЛОРУССИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИД
23:15 07.09.2025
 
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии

Рыженков: Евросоюз стал заложником ситуации, которую сам и создал

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 7 сен - ПРАЙМ. Европейские политики стали заложниками ситуации, которую они сами создали, теперь Брюссель нагнетает страсти для превращения Евросоюза в осажденную крепость, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларус1".
"Они заложники той ситуации, в которую втянули сами свои страны и свои народы. В свое время настолько градус внимания был поднят с точки зрения обвинений России, навешивания ярлыков "агрессоров", "соагрессоров" и так далее, поддержки Украины, настолько потратились страны эти в своей поддержке. Огромные финансы вливали, накачивали страну вот этими политическими призывами антироссийскими и проукраинскими", - сказал Рыженков, комментируя попытки ЕС помешать урегулированию конфликта на Украине.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС, пишет WSJ
12:18
По словам министра, сегодня, когда эта тема близится к завершению, а цели не достигнуты, возникает вопрос - на что тратились в Европе.
"На поддержку Украине? Где дивиденды? На милитаризацию своего региона, в ущерб социально-экономическому развитию? Так это зачем надо было делать?" - сказал Рыженков.
Недавнюю поездку главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в приграничные с Белоруссией страны глава МИД назвал "шоу" для нагнетания страстей.
"Ну, конечно, это было шоу... Я вижу в этом только нагнетание страстей для превращения Евросоюза в некую осажденную крепость. Им надо это для того, чтобы пугать свое население, каким-то образом обосновывать те проблемы, которые есть в социально-экономическом развитии, упадке уровня жизни людей. Они сегодня развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных проектов, инфраструктурных и так далее. Сегодня надо обосновать своим гражданам, почему же происходит именно так, почему они страдают, почему ухудшается уровень жизни и почему при этом миллиарды идут на военные расходы", - сказал он.
По его словам, политики из Брюсселя и многих стран Евросоюза за счет тесных контактов с военно-промышленным лобби решают свои финансовые и политические вопросы.
Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Орбан предложил ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией
19:47
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАБрюссельБЕЛОРУССИЯУрсула фон дер ЛяйенЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала