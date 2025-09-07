https://1prime.ru/20250907/evrosoyuz-861932097.html

ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии

ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии - 07.09.2025, ПРАЙМ

ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии

Европейские политики стали заложниками ситуации, которую они сами создали, теперь Брюссель нагнетает страсти для превращения Евросоюза в осажденную крепость,... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T23:15+0300

2025-09-07T23:15+0300

2025-09-07T23:15+0300

политика

мировая экономика

россия

украина

брюссель

белоруссия

урсула фон дер ляйен

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МИНСК, 7 сен - ПРАЙМ. Европейские политики стали заложниками ситуации, которую они сами создали, теперь Брюссель нагнетает страсти для превращения Евросоюза в осажденную крепость, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларус1". "Они заложники той ситуации, в которую втянули сами свои страны и свои народы. В свое время настолько градус внимания был поднят с точки зрения обвинений России, навешивания ярлыков "агрессоров", "соагрессоров" и так далее, поддержки Украины, настолько потратились страны эти в своей поддержке. Огромные финансы вливали, накачивали страну вот этими политическими призывами антироссийскими и проукраинскими", - сказал Рыженков, комментируя попытки ЕС помешать урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, сегодня, когда эта тема близится к завершению, а цели не достигнуты, возникает вопрос - на что тратились в Европе. "На поддержку Украине? Где дивиденды? На милитаризацию своего региона, в ущерб социально-экономическому развитию? Так это зачем надо было делать?" - сказал Рыженков. Недавнюю поездку главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в приграничные с Белоруссией страны глава МИД назвал "шоу" для нагнетания страстей. "Ну, конечно, это было шоу... Я вижу в этом только нагнетание страстей для превращения Евросоюза в некую осажденную крепость. Им надо это для того, чтобы пугать свое население, каким-то образом обосновывать те проблемы, которые есть в социально-экономическом развитии, упадке уровня жизни людей. Они сегодня развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных проектов, инфраструктурных и так далее. Сегодня надо обосновать своим гражданам, почему же происходит именно так, почему они страдают, почему ухудшается уровень жизни и почему при этом миллиарды идут на военные расходы", - сказал он. По его словам, политики из Брюсселя и многих стран Евросоюза за счет тесных контактов с военно-промышленным лобби решают свои финансовые и политические вопросы.

https://1prime.ru/20250907/evropa-861910599.html

https://1prime.ru/20250907/orban-861924581.html

украина

брюссель

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, брюссель, белоруссия, урсула фон дер ляйен, ес, мид