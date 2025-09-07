ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии
Рыженков: Евросоюз стал заложником ситуации, которую сам и создал
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - ПРАЙМ. Европейские политики стали заложниками ситуации, которую они сами создали, теперь Брюссель нагнетает страсти для превращения Евросоюза в осажденную крепость, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларус1".
"Они заложники той ситуации, в которую втянули сами свои страны и свои народы. В свое время настолько градус внимания был поднят с точки зрения обвинений России, навешивания ярлыков "агрессоров", "соагрессоров" и так далее, поддержки Украины, настолько потратились страны эти в своей поддержке. Огромные финансы вливали, накачивали страну вот этими политическими призывами антироссийскими и проукраинскими", - сказал Рыженков, комментируя попытки ЕС помешать урегулированию конфликта на Украине.
По словам министра, сегодня, когда эта тема близится к завершению, а цели не достигнуты, возникает вопрос - на что тратились в Европе.
"На поддержку Украине? Где дивиденды? На милитаризацию своего региона, в ущерб социально-экономическому развитию? Так это зачем надо было делать?" - сказал Рыженков.
Недавнюю поездку главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в приграничные с Белоруссией страны глава МИД назвал "шоу" для нагнетания страстей.
"Ну, конечно, это было шоу... Я вижу в этом только нагнетание страстей для превращения Евросоюза в некую осажденную крепость. Им надо это для того, чтобы пугать свое население, каким-то образом обосновывать те проблемы, которые есть в социально-экономическом развитии, упадке уровня жизни людей. Они сегодня развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных проектов, инфраструктурных и так далее. Сегодня надо обосновать своим гражданам, почему же происходит именно так, почему они страдают, почему ухудшается уровень жизни и почему при этом миллиарды идут на военные расходы", - сказал он.
По его словам, политики из Брюсселя и многих стран Евросоюза за счет тесных контактов с военно-промышленным лобби решают свои финансовые и политические вопросы.