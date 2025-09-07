Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Велосипедиста-рекордсмена из Франции задержали на границе России, пишут СМИ - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250907/frantsiya-861900370.html
Велосипедиста-рекордсмена из Франции задержали на границе России, пишут СМИ
Велосипедиста-рекордсмена из Франции задержали на границе России, пишут СМИ - 07.09.2025, ПРАЙМ
Велосипедиста-рекордсмена из Франции задержали на границе России, пишут СМИ
По данным французской газеты Le Monde, французский велопутешественник Софиан Сехили, возможно, был задержан при попытке пересечь российскую границу в Приморском | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T07:12+0300
2025-09-07T07:12+0300
приморский край
владивосток
канада
instagram
le monde
meta
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c316399ef943e629442286cfab956d5d.jpg
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По данным французской газеты Le Monde, французский велопутешественник Софиан Сехили, возможно, был задержан при попытке пересечь российскую границу в Приморском крае. Однако дальневосточные таможенные службы эту информацию пока не подтверждают. "Французский велогонщик на выносливость Софиан Сехили был арестован во Владивостоке &lt;…&gt; после того, как завершил свой план по установлению мирового рекорда на евразийском веломаршруте от Лиссабона до Владивостока", — отмечается в сообщении. Согласно публикации, Сехили в настоящее время находится под стражей, обвинённый в незаконной попытке пересечения границы. В своём аккаунте в Instagram* велопутешественник отметил, что был остановлен на российско-китайском рубеже после двух попыток въезда в Россию в разных местах, разделённых расстоянием в 200 километров. Тем временем, представители пресс-службы Дальневосточного таможенного управления не подтвердили "Коммерсанту" факт задержания Сехили. Ранее Софиан Сехили участвовал в около двадцати крупных велогонках и выиграл одиннадцать из них, включая известную гонку Tour Divide в Канаде. Он начал свой путь 1 июля 2025 года из Лиссабона, намереваясь установить мировой рекорд по маршруту через Евразию, который пролегал через Таджикистан, Монголию и Китай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20241028/sport-852462803.html
https://1prime.ru/20240920/arest-851689433.html
приморский край
владивосток
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63332854bfd65693e438b719ce182812.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приморский край, владивосток, канада, instagram, le monde, meta
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, КАНАДА, Instagram, Le Monde, Meta
07:12 07.09.2025
 
Велосипедиста-рекордсмена из Франции задержали на границе России, пишут СМИ

Le Monde: велосипедист-рекордсмен из Франции Сехили был задержан в Приморье

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Здание Бурбонского дворца в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По данным французской газеты Le Monde, французский велопутешественник Софиан Сехили, возможно, был задержан при попытке пересечь российскую границу в Приморском крае. Однако дальневосточные таможенные службы эту информацию пока не подтверждают.
"Французский велогонщик на выносливость Софиан Сехили был арестован во Владивостоке <…> после того, как завершил свой план по установлению мирового рекорда на евразийском веломаршруте от Лиссабона до Владивостока", — отмечается в сообщении.
Фестиваль спорта на RAY Сириус Автодром - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор
28 октября 2024, 09:16
Согласно публикации, Сехили в настоящее время находится под стражей, обвинённый в незаконной попытке пересечения границы.
В своём аккаунте в Instagram* велопутешественник отметил, что был остановлен на российско-китайском рубеже после двух попыток въезда в Россию в разных местах, разделённых расстоянием в 200 километров.
Тем временем, представители пресс-службы Дальневосточного таможенного управления не подтвердили "Коммерсанту" факт задержания Сехили.
Ранее Софиан Сехили участвовал в около двадцати крупных велогонках и выиграл одиннадцать из них, включая известную гонку Tour Divide в Канаде. Он начал свой путь 1 июля 2025 года из Лиссабона, намереваясь установить мировой рекорд по маршруту через Евразию, который пролегал через Таджикистан, Монголию и Китай.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
Известного спортсмена арестовали по делу о перестрелке у офиса Wildberries
20 сентября 2024, 16:24
 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙВладивостокКАНАДАInstagramLe MondeMeta
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала