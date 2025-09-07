https://1prime.ru/20250907/frantsiya-861900370.html

Велосипедиста-рекордсмена из Франции задержали на границе России, пишут СМИ

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По данным французской газеты Le Monde, французский велопутешественник Софиан Сехили, возможно, был задержан при попытке пересечь российскую границу в Приморском крае. Однако дальневосточные таможенные службы эту информацию пока не подтверждают. "Французский велогонщик на выносливость Софиан Сехили был арестован во Владивостоке <…> после того, как завершил свой план по установлению мирового рекорда на евразийском веломаршруте от Лиссабона до Владивостока", — отмечается в сообщении. Согласно публикации, Сехили в настоящее время находится под стражей, обвинённый в незаконной попытке пересечения границы. В своём аккаунте в Instagram* велопутешественник отметил, что был остановлен на российско-китайском рубеже после двух попыток въезда в Россию в разных местах, разделённых расстоянием в 200 километров. Тем временем, представители пресс-службы Дальневосточного таможенного управления не подтвердили "Коммерсанту" факт задержания Сехили. Ранее Софиан Сехили участвовал в около двадцати крупных велогонках и выиграл одиннадцать из них, включая известную гонку Tour Divide в Канаде. Он начал свой путь 1 июля 2025 года из Лиссабона, намереваясь установить мировой рекорд по маршруту через Евразию, который пролегал через Таджикистан, Монголию и Китай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

