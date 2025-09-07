Во Франции рассказали, как Путин изменил план Макрона по Украине
Филиппо: Путин осадил Макрона, объяснив последствия отправки войск на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил лидеру Франции Эммануэлю Макрону о возможных последствиях отправки европейских войск в Украину, отметил Флориан Филиппо, глава французской партии "Патриоты", в ходе своего выступления на YouTube.
По его словам, Европейский союз, следуя курсу на конфронтацию с Россией, уже давно вовлечен в провокации и дезинформацию, затрудняющие мирное разрешение украинского кризиса.
"Европейский союз очень вовлечен в конфликт и занимается провокациями и ложью, пытаясь его разжечь", — добавил он.
Филиппо подчеркнул, что после заявления Путина участники так называемой "коалиции желающих" стоят перед выбором: продолжать конфликт или стремиться к его мирному разрешению.
На пленарном заседании ВЭФ в пятницу Путин заявил, что любые иностранные войска на Украине будут рассматриваться Россией как законные цели. Он подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО вызывает серьезные опасения у Москвы. Хотя каждая страна вправе выбирать для себя способы обеспечения безопасности, решения по этому вопросу должны приниматься с учетом интересов России. Путин также выразил готовность к диалогу с Украиной, но, по его словам, пока не видит в этом перспектив.
В четверг в Париже прошла встреча представителей "коалиции желающих", которой руководили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон заявил, что 26 стран выразили намерение разместить на Украине миротворческие силы после прекращения огня. Он также добавил, что "коалиция желающих" начнёт работу над правовыми и политическими гарантиями безопасности для Киева.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкой эскалации конфликта. Российское внешнеполитическое ведомство расценило заявления о возможном размещении натовских контингентов на Украине как призыв к продолжению боевых действий.