Во Франции рассказали, как Путин изменил план Макрона по Украине - 07.09.2025
https://1prime.ru/20250907/frantsiya-861900750.html
2025-09-07T07:26+0300
2025-09-07T07:26+0300
мировая экономика
общество
украина
франция
москва
владимир путин
эммануэль макрон
нато
youtube
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил лидеру Франции Эммануэлю Макрону о возможных последствиях отправки европейских войск в Украину, отметил Флориан Филиппо, глава французской партии "Патриоты", в ходе своего выступления на YouTube. "Он (Путин. — Прим. Ред.) ясно дал понять, что произойдет дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно", — заявил Филиппо. По его словам, Европейский союз, следуя курсу на конфронтацию с Россией, уже давно вовлечен в провокации и дезинформацию, затрудняющие мирное разрешение украинского кризиса. "Европейский союз очень вовлечен в конфликт и занимается провокациями и ложью, пытаясь его разжечь", — добавил он. Филиппо подчеркнул, что после заявления Путина участники так называемой "коалиции желающих" стоят перед выбором: продолжать конфликт или стремиться к его мирному разрешению. На пленарном заседании ВЭФ в пятницу Путин заявил, что любые иностранные войска на Украине будут рассматриваться Россией как законные цели. Он подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО вызывает серьезные опасения у Москвы. Хотя каждая страна вправе выбирать для себя способы обеспечения безопасности, решения по этому вопросу должны приниматься с учетом интересов России. Путин также выразил готовность к диалогу с Украиной, но, по его словам, пока не видит в этом перспектив. В четверг в Париже прошла встреча представителей "коалиции желающих", которой руководили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон заявил, что 26 стран выразили намерение разместить на Украине миротворческие силы после прекращения огня. Он также добавил, что "коалиция желающих" начнёт работу над правовыми и политическими гарантиями безопасности для Киева.В Министерстве иностранных дел России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкой эскалации конфликта. Российское внешнеполитическое ведомство расценило заявления о возможном размещении натовских контингентов на Украине как призыв к продолжению боевых действий.
украина
франция
москва
07:26 07.09.2025
 
Во Франции рассказали, как Путин изменил план Макрона по Украине

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил лидеру Франции Эммануэлю Макрону о возможных последствиях отправки европейских войск в Украину, отметил Флориан Филиппо, глава французской партии "Патриоты", в ходе своего выступления на YouTube.
"Он (Путин. — Прим. Ред.) ясно дал понять, что произойдет дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно", — заявил Филиппо.
По его словам, Европейский союз, следуя курсу на конфронтацию с Россией, уже давно вовлечен в провокации и дезинформацию, затрудняющие мирное разрешение украинского кризиса.
"Европейский союз очень вовлечен в конфликт и занимается провокациями и ложью, пытаясь его разжечь", — добавил он.
Филиппо подчеркнул, что после заявления Путина участники так называемой "коалиции желающих" стоят перед выбором: продолжать конфликт или стремиться к его мирному разрешению.
На пленарном заседании ВЭФ в пятницу Путин заявил, что любые иностранные войска на Украине будут рассматриваться Россией как законные цели. Он подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО вызывает серьезные опасения у Москвы. Хотя каждая страна вправе выбирать для себя способы обеспечения безопасности, решения по этому вопросу должны приниматься с учетом интересов России. Путин также выразил готовность к диалогу с Украиной, но, по его словам, пока не видит в этом перспектив.
В четверг в Париже прошла встреча представителей "коалиции желающих", которой руководили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон заявил, что 26 стран выразили намерение разместить на Украине миротворческие силы после прекращения огня. Он также добавил, что "коалиция желающих" начнёт работу над правовыми и политическими гарантиями безопасности для Киева.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкой эскалации конфликта. Российское внешнеполитическое ведомство расценило заявления о возможном размещении натовских контингентов на Украине как призыв к продолжению боевых действий.
