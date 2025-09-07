https://1prime.ru/20250907/frantsiya-861912117.html

Опрос показал, сколько французов поддерживают протесты против мер экономии

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Почти половина жителей Франции поддерживают проведение намеченных на 10 сентября протестов против мер жесткой экономии, свидетельствуют результаты опроса от компании Ipsos и инженерной школы CESI для газеты Tribune Dimanche. На 10 сентября во Франции запланировано проведение масштабных акций протеста под лозунгом "Заблокируем всё". Ранее телеканал BFMTV сообщил, что, по данным внутренней разведки, на протесты могут выйти 100 тысяч человек. По результатам опроса, 46% французов поддерживают протесты, 28% - не поддерживают, еще 26% относятся к ним с безразличием. При этом в поддержку протестов выступили большинство сторонников таких левых партий, как "Непокорившаяся Франция" (73% респондентов "за"), "Экологисты" (67%), Партия социалистов (61%), а также правой партии "Национальное объединение" (58%). Сторонники центрального блока партий "Возрождение" и его союзников, поддерживающих президента Франции Эммануэля Макрона, напротив, в большинстве своем не одобряют эти протесты (73% "против"), как и правые "Республиканцы" (57%). Опрос проводился онлайн 3-4 сентября среди тысячи французов старше 18 лет. Погрешность не приводится. Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста.

