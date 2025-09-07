Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал публикацию Макфола о переговорах по Украине - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250907/glava-861898855.html
Глава РФПИ прокомментировал публикацию Макфола о переговорах по Украине
Глава РФПИ прокомментировал публикацию Макфола о переговорах по Украине - 07.09.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал публикацию Макфола о переговорах по Украине
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T02:54+0300
2025-09-07T02:54+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
украина
рф
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861898855.jpg?1757202865
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США, по его мнению, попытки изолировать Россию провалились. Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего посла США в России Майкла Макфола. Макфол опубликовал ссылку на свое же интервью на сайте украинского телеканала Espreso. В нем экс-посол призвал оказывать давление на Россию для проведения переговоров по Украине. "Неверно. Мир (на Украине - ред.) близок именно благодаря диалогу (президента США Дональда) Трампа и (президента РФ Владимира) Путина. Идиотские подходы (экс-лидера США Джо - ред.) Байдена провалились. Попытки изоляции провалились. Санкции провалились. Диалог, уважение, взаимопонимание и решение проблем ради долгосрочного решения - вот это путь", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Макфола в соцсети X. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, украина, рф, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
02:54 07.09.2025
 
Глава РФПИ прокомментировал публикацию Макфола о переговорах по Украине

Дмитриев: переговоры по Украине проходят благодаря диалогу России и США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США, по его мнению, попытки изолировать Россию провалились.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего посла США в России Майкла Макфола. Макфол опубликовал ссылку на свое же интервью на сайте украинского телеканала Espreso. В нем экс-посол призвал оказывать давление на Россию для проведения переговоров по Украине.
"Неверно. Мир (на Украине - ред.) близок именно благодаря диалогу (президента США Дональда) Трампа и (президента РФ Владимира) Путина. Идиотские подходы (экс-лидера США Джо - ред.) Байдена провалились. Попытки изоляции провалились. Санкции провалились. Диалог, уважение, взаимопонимание и решение проблем ради долгосрочного решения - вот это путь", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Макфола в соцсети X.
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНАРФКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала