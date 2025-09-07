https://1prime.ru/20250907/glava-861898855.html

Глава РФПИ прокомментировал публикацию Макфола о переговорах по Украине

Глава РФПИ прокомментировал публикацию Макфола о переговорах по Украине - 07.09.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ прокомментировал публикацию Макфола о переговорах по Украине

07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США, по его мнению, попытки изолировать Россию провалились. Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего посла США в России Майкла Макфола. Макфол опубликовал ссылку на свое же интервью на сайте украинского телеканала Espreso. В нем экс-посол призвал оказывать давление на Россию для проведения переговоров по Украине. "Неверно. Мир (на Украине - ред.) близок именно благодаря диалогу (президента США Дональда) Трампа и (президента РФ Владимира) Путина. Идиотские подходы (экс-лидера США Джо - ред.) Байдена провалились. Попытки изоляции провалились. Санкции провалились. Диалог, уважение, взаимопонимание и решение проблем ради долгосрочного решения - вот это путь", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Макфола в соцсети X. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

