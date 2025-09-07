https://1prime.ru/20250907/glonass-861903611.html

"ГЛОНАСС" протестировала "красную кнопку" для принудительной посадки дронов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" совместно с "Аврора-БАС" протестировала "красную кнопку" для принудительной посадки гражданских дронов на базе единой системы идентификации БАС на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в рамках форума "Крылья Сахалина", такой же сервис планируется создать для всех видов беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Для теста использовалось беспилотное воздушное судно "Бражник". Команда на экстренное прекращение полета передавалась по каналам сотовой связи госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Среди отработанных сценариев был выполнен автоматически возврат дрона в точку вылета и безопасное приземление в установленной точке. При передаче команды отключается пульт управления оператора БАС, и беспилотник самостоятельно прекращает полёт по заданной программе. "Мы видим, что развитие единой системы идентификации идет полным ходом и одновременно с этим понимаем, какие дополнительные сервисы будут необходимы для открытия неба гражданской беспилотной авиации. Один из них – формат "красной кнопки", — пояснил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Генеральный директор "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков считает, что сервис станет очередным шагом к безопасной эксплуатации авиабеспилотников и интеграции в едином воздушном пространстве разных видов техники. Также в АО "ГЛОНАСС" рассказали, что подобный сервис будет создаваться до всех видов беспилотников. В качестве примера там привели грузовики. При появлении проблем на пути следования машины смогут централизованно получать информацию о необходимости остановиться в безопасном месте заранее. Ранее были протестированы базовые сервисы единой системы идентификации — онлайн-мониторинг полёта авиабеспилотника с отображением данных оператора, характеристик воздушного судна, параметров его движения. Через "ЭРА-ГЛОНАСС" данные передаются в цифровую платформу Госкорпорации по Организации воздушного движения.

