"ГЛОНАСС" протестировала "красную кнопку" для принудительной посадки дронов - 07.09.2025
"ГЛОНАСС" протестировала "красную кнопку" для принудительной посадки дронов
"ГЛОНАСС" протестировала "красную кнопку" для принудительной посадки дронов
08:44 07.09.2025 (обновлено: 08:45 07.09.2025)
 
"ГЛОНАСС" протестировала "красную кнопку" для принудительной посадки дронов

"ГЛОНАСС" и "Аврора-БАС" протестировали сценарий принудительной посадки дронов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" совместно с "Аврора-БАС" протестировала "красную кнопку" для принудительной посадки гражданских дронов на базе единой системы идентификации БАС на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в рамках форума "Крылья Сахалина", такой же сервис планируется создать для всех видов беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Для теста использовалось беспилотное воздушное судно "Бражник". Команда на экстренное прекращение полета передавалась по каналам сотовой связи госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Среди отработанных сценариев был выполнен автоматически возврат дрона в точку вылета и безопасное приземление в установленной точке. При передаче команды отключается пульт управления оператора БАС, и беспилотник самостоятельно прекращает полёт по заданной программе.
"Мы видим, что развитие единой системы идентификации идет полным ходом и одновременно с этим понимаем, какие дополнительные сервисы будут необходимы для открытия неба гражданской беспилотной авиации. Один из них – формат "красной кнопки", — пояснил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
Генеральный директор "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков считает, что сервис станет очередным шагом к безопасной эксплуатации авиабеспилотников и интеграции в едином воздушном пространстве разных видов техники.
Также в АО "ГЛОНАСС" рассказали, что подобный сервис будет создаваться до всех видов беспилотников. В качестве примера там привели грузовики. При появлении проблем на пути следования машины смогут централизованно получать информацию о необходимости остановиться в безопасном месте заранее.
Ранее были протестированы базовые сервисы единой системы идентификации — онлайн-мониторинг полёта авиабеспилотника с отображением данных оператора, характеристик воздушного судна, параметров его движения. Через "ЭРА-ГЛОНАСС" данные передаются в цифровую платформу Госкорпорации по Организации воздушного движения.
