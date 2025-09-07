https://1prime.ru/20250907/gosduma-861899553.html

В Госдуме предложили ввести "Карту Достоевского" для школьников

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением ввести "Карту Достоевского" - именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет с ежегодным пополнением на 10 тысяч рублей для приобретения книг, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде прошу Вас (главу Минкультуры - ред.) рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников: "Карта Достоевского" (по успешному образцу "Пушкинской карты")", - говорится в обращении. В документе отмечается, что суть инициативы заключается в предоставлении учащимся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет именной банковской карты с ежегодным пополнением на сумму в 10 тысяч рублей для приобретения книг, соответствующих утвержденным критериям, в специализированных книжных магазинах. "Для обеспечения воспитательного и образовательного эффекта, а также в соответствии с государственной политикой в сфере культуры средства "Карты Достоевского" предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу. Приоритет должен оставаться за отечественными издательствами", - подчеркивается в обращении. Согласно предложению, средства карты не смогут быть использованы для приобретения литературы, содержащей признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и иной информации, запрещенной для распространения среди детей согласно законам, а также литературы, включенной в список экстремистских материалов, бульварной литературы низкого художественного качества и книг иностранных издательств, за исключением классической зарубежной литературы в переводах российских издательств. "Для разработки и утверждения детального перечня критериев предлагается создать рабочую группу с привлечением экспертов из Минкультуры России, Минпросвещения России, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек", - сказано в документе. По мнению вице-спикера Госдумы, реализация проекта "Карта Достоевского" станет значимым шагом в поддержке чтения среди молодежи, отечественных издателей и книготорговцев, а также будет способствовать укреплению культурного суверенитета РФ. "Россия исторически славилась как одна из самых читающих стран в мире, где литература является не только источником знаний, но и фундаментом формирования духовно-нравственных ориентиров. Сохранение и укрепление этого статуса в условиях современных вызовов является важнейшей государственной задачей, отвечающей целям национальной безопасности и культурного суверенитета страны", - считает Чернышов. В Российской Федерации за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних с применением сети предусмотрено наказание для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

