https://1prime.ru/20250907/gruzija-861899145.html
В Грузии рассказали о росте экономики страны
В Грузии рассказали о росте экономики страны - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Грузии рассказали о росте экономики страны
Рост экономики Грузии напрямую связан со взаимодействием с Россией, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира"... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T03:48+0300
2025-09-07T03:48+0300
2025-09-07T03:48+0300
экономика
россия
энергетика
грузия
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861899145.jpg?1757206115
ДОНЕЦК, 7 сен - ПРАЙМ. Рост экономики Грузии напрямую связан со взаимодействием с Россией, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.
Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере.
"Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Из России посетило Грузию больше всех туристов. Из России больше всех денежных переводов в Грузию. Соответственно, грузинская экономика, двухзначная, которая уже два года наблюдается, напрямую связана с Россией", - сказал Пипия.
По его словам, Россия - главный торгово-экономический партнер республики.
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, грузия, денис пушилин
Экономика, РОССИЯ, Энергетика, ГРУЗИЯ, Денис Пушилин
В Грузии рассказали о росте экономики страны
Пипия: экономика Грузии напрямую связана с Россией
ДОНЕЦК, 7 сен - ПРАЙМ. Рост экономики Грузии напрямую связан со взаимодействием с Россией, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.
Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере.
"Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Из России посетило Грузию больше всех туристов. Из России больше всех денежных переводов в Грузию. Соответственно, грузинская экономика, двухзначная, которая уже два года наблюдается, напрямую связана с Россией", - сказал Пипия.
По его словам, Россия - главный торгово-экономический партнер республики.