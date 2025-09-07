https://1prime.ru/20250907/gumpomosch-861933042.html

ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью

ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью - 07.09.2025, ПРАЙМ

ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью

Объединенные Арабские Эмираты отправили в Афганистан три самолета со 105 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T23:49+0300

2025-09-07T23:49+0300

2025-09-07T23:49+0300

происшествия

мировая экономика

афганистан

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_0:323:2885:1946_1920x0_80_0_0_fc2f9173ccec2962d538ad3ecfb39d22.jpg

ДУБАЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты отправили в Афганистан три самолета со 105 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, сообщает в воскресенье министерство обороны ОАЭ. "Объединенное оперативное командование активизировало усилия по оказанию помощи Афганистану: сегодня три самолета вылетели с более чем 105 тоннами продовольствия для поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в восточных регионах страны", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х. Согласно заявлению, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также дал указания в срочном порядке подготовить корабль с грузом продовольствия, палаток и медикаментов для оказания помощи Афганистану. Ранее ОАЭ отправили в Афганистан команду спасателей, которая со среды приступила к оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. В последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По данным властей Афганистана, число погибших превысило 2,2 тысячи человек.

https://1prime.ru/20250901/likvidatsiya-861609627.html

https://1prime.ru/20250904/gumpomosch--861780501.html

афганистан

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, афганистан, оаэ