https://1prime.ru/20250907/gumpomosch-861933042.html
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью - 07.09.2025, ПРАЙМ
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью
Объединенные Арабские Эмираты отправили в Афганистан три самолета со 105 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T23:49+0300
2025-09-07T23:49+0300
2025-09-07T23:49+0300
происшествия
мировая экономика
афганистан
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_0:323:2885:1946_1920x0_80_0_0_fc2f9173ccec2962d538ad3ecfb39d22.jpg
ДУБАЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты отправили в Афганистан три самолета со 105 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, сообщает в воскресенье министерство обороны ОАЭ. "Объединенное оперативное командование активизировало усилия по оказанию помощи Афганистану: сегодня три самолета вылетели с более чем 105 тоннами продовольствия для поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в восточных регионах страны", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х. Согласно заявлению, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также дал указания в срочном порядке подготовить корабль с грузом продовольствия, палаток и медикаментов для оказания помощи Афганистану. Ранее ОАЭ отправили в Афганистан команду спасателей, которая со среды приступила к оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. В последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По данным властей Афганистана, число погибших превысило 2,2 тысячи человек.
https://1prime.ru/20250901/likvidatsiya-861609627.html
https://1prime.ru/20250904/gumpomosch--861780501.html
афганистан
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_786e89ad0b1f9e99ed8847a072e65ba1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, афганистан, оаэ
Происшествия, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, ОАЭ
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гумпомощью для пострадавших от землетрясения
ДУБАЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты отправили в Афганистан три самолета со 105 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, сообщает в воскресенье министерство обороны ОАЭ.
"Объединенное оперативное командование активизировало усилия по оказанию помощи Афганистану
: сегодня три самолета вылетели с более чем 105 тоннами продовольствия для поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в восточных регионах страны", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ
в соцсети Х.
Афганистан выделил средства на ликвидацию последствий землетрясения
Согласно заявлению, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также дал указания в срочном порядке подготовить корабль с грузом продовольствия, палаток и медикаментов для оказания помощи Афганистану.
Ранее ОАЭ отправили в Афганистан команду спасателей, которая со среды приступила к оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения.
В последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По данным властей Афганистана, число погибших превысило 2,2 тысячи человек.
Посол Афганистана рассказал о гумпомощи для пострадавших от землетрясения