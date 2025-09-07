Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью - 07.09.2025
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью
2025-09-07T23:49+0300
2025-09-07T23:49+0300
происшествия
мировая экономика
афганистан
оаэ
ДУБАЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты отправили в Афганистан три самолета со 105 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, сообщает в воскресенье министерство обороны ОАЭ. "Объединенное оперативное командование активизировало усилия по оказанию помощи Афганистану: сегодня три самолета вылетели с более чем 105 тоннами продовольствия для поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в восточных регионах страны", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х. Согласно заявлению, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также дал указания в срочном порядке подготовить корабль с грузом продовольствия, палаток и медикаментов для оказания помощи Афганистану. Ранее ОАЭ отправили в Афганистан команду спасателей, которая со среды приступила к оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. В последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По данным властей Афганистана, число погибших превысило 2,2 тысячи человек.
афганистан
оаэ
Новости
ru-RU
мировая экономика, афганистан, оаэ
Происшествия, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, ОАЭ
23:49 07.09.2025
 
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью

ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гумпомощью для пострадавших от землетрясения

Одна из улиц в Кабуле
Одна из улиц в Кабуле. Архивное фото
ДУБАЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты отправили в Афганистан три самолета со 105 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, сообщает в воскресенье министерство обороны ОАЭ.
"Объединенное оперативное командование активизировало усилия по оказанию помощи Афганистану: сегодня три самолета вылетели с более чем 105 тоннами продовольствия для поддержки пострадавших от землетрясения, произошедшего в восточных регионах страны", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х.
Окраина Кабула - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Афганистан выделил средства на ликвидацию последствий землетрясения
1 сентября, 18:48
Согласно заявлению, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также дал указания в срочном порядке подготовить корабль с грузом продовольствия, палаток и медикаментов для оказания помощи Афганистану.
Ранее ОАЭ отправили в Афганистан команду спасателей, которая со среды приступила к оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения.
В последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По данным властей Афганистана, число погибших превысило 2,2 тысячи человек.
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Посол Афганистана рассказал о гумпомощи для пострадавших от землетрясения
4 сентября, 12:56
 
Заголовок открываемого материала