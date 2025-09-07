СМИ: Индия сомневается в надежности США

https://1prime.ru/20250907/indiya-861901274.html

По информации газеты The New York Times, индийские официальные лица выражают сомнения в надежности Соединенных Штатов как партнера по торговле из-за введенных... | 07.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По информации газеты The New York Times, индийские официальные лица выражают сомнения в надежности Соединенных Штатов как партнера по торговле из-за введенных пошлин администрацией президента Дональда Трампа, а также разногласий, связанных с закупкой российской нефти. "В частном порядке индийские официальные лица открыто заявляют о том, что этот эпизод, скорее всего, нанесет долгосрочный ущерб отношениям", — утверждается в публикации. Один из высокопоставленных чиновников, пожелавший остаться неназванным, отметил, что даже при возможном урегулировании разногласий по российской нефти и пошлинам, последние несколько месяцев будут служить индийским политикам вечным напоминанием о ненадежности в отношениях с США. "Чиновник описал динамику риторическим вопросом: если вы ударите меня четыре раза, а затем дадите мне мороженое, будет ли это означать, что теперь все в порядке?" — говорится в материале. В конце июля Дональд Трамп объявил о 25-процентной пошлине на индийский импорт, сославшись на высокие индийские тарифы, торговые барьеры и сотрудничество Нью-Дели с Москвой. Президент также заявил о необходимости платы за эти действия. Тарифы вступили в силу 7 августа. Позднее, в конце месяца, был введен дополнительный 25-процентный тариф, доведя общий показатель до 50% — одного из самых высоких, введенных американской стороной. Индийские власти охарактеризовали действия Вашингтона как "необоснованные и несправедливые", но выразили готовность к переговорам и поиску компромиссов. Они также указали, что критика со стороны США выборочна, поскольку аналогичные закупки российской нефти продолжают осуществлять Китай и Евросоюз. Нью-Дели и Вашингтон провели несколько раундов обсуждений по поводу будущего торгового соглашения. Основное препятствие, по данным СМИ, заключается в стремлении США открыть индийский сельскохозяйственный рынок для генетически модифицированных культур, от чего Индия отказалась, ссылаясь на потенциальный вред фермерам и угрозу безопасности пищевых продуктов. Хотя стороны продолжают искать компромиссы, это требование пока что задерживает заключение итогового соглашения.

