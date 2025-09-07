https://1prime.ru/20250907/ipoteka-861908813.html

Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков

2025-09-07T11:10+0300

2025-09-07T11:10+0300

2025-09-07T11:11+0300

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить в России льготную ипотеку под 5-6% для учителей и медиков. В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для все многодетные семьи в регионе. Также он предложил использовать дальневосточную ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья - в тех городах, где пока не возводят многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков. "Я надеюсь, что последуют дальнейшие решения по льготной ипотеке и от правительства. Например, для педагогов и медиков по всей стране" - сказал РИА Новости Миронов. По словам депутата, льготная ипотека для педагогов и медработников, хотя бы под 5-6%, могла бы привлечь людей в эти социальные сферы. Также Миронов заявил, что партия предлагает вдвое снизить ставку семейной ипотеки, а для многодетных семей – обнулить.

