Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков - 07.09.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков
2025-09-07T11:10+0300
2025-09-07T11:11+0300
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить в России льготную ипотеку под 5-6% для учителей и медиков. В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для все многодетные семьи в регионе. Также он предложил использовать дальневосточную ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья - в тех городах, где пока не возводят многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков. "Я надеюсь, что последуют дальнейшие решения по льготной ипотеке и от правительства. Например, для педагогов и медиков по всей стране" - сказал РИА Новости Миронов. По словам депутата, льготная ипотека для педагогов и медработников, хотя бы под 5-6%, могла бы привлечь людей в эти социальные сферы. Также Миронов заявил, что партия предлагает вдвое снизить ставку семейной ипотеки, а для многодетных семей – обнулить.
11:10 07.09.2025 (обновлено: 11:11 07.09.2025)
 
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков

Миронов предложил запустить льготную ипотеку под 5-6% для учителей и медиков

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить в России льготную ипотеку под 5-6% для учителей и медиков.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для все многодетные семьи в регионе. Также он предложил использовать дальневосточную ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья - в тех городах, где пока не возводят многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков.
"Я надеюсь, что последуют дальнейшие решения по льготной ипотеке и от правительства. Например, для педагогов и медиков по всей стране" - сказал РИА Новости Миронов.
По словам депутата, льготная ипотека для педагогов и медработников, хотя бы под 5-6%, могла бы привлечь людей в эти социальные сферы.
Также Миронов заявил, что партия предлагает вдвое снизить ставку семейной ипотеки, а для многодетных семей – обнулить.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Греф оценил перспективы ипотеки без льгот
4 сентября, 21:12
 
