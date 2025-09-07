https://1prime.ru/20250907/issledovanie-861932799.html

Назван фактор ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. Исследование Северо-Западного университета в Чикаго выявило, что люди с повышенным артериальным давлением в детстве могут сталкиваться с риском преждевременной смерти от сердечных заболеваний до 50 лет. Результаты этого исследования опубликованы в журнале JAMA. "В этом исследовании изучалась связь между АД в возрасте 7 лет и смертностью от ССЗ в большой, разнообразной выборке детей из США, с последующим наблюдением до шестого десятилетия жизни", — говорится в материале.Отмечается, что исследователи чикагского университета взяли за основу своей работы данные Совместного перинатального проекта — крупного американского исследования влияния факторов периода беременности и раннего детства на здоровье. В рамках этого проекта артериальное давление измерялось у 38 тысяч семилетних детей, и их судьбу отслеживали до 2016 года. К этому времени 2837 человек уже скончались, из них 504 — из-за осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.В итоге исследователи пришли к заключению, что дети с зафиксированным в детстве повышенным давлением чаще встречались с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний и не доживали до 50 лет, говорится в статье.

