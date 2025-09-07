Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
сша, здоровье, исследование, давление, смертность
США, Здоровье, исследование, давление, смертность
23:42 07.09.2025
 
Назван фактор ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

JAMA: повышенное давление в детстве указывает на риск смерти от болезней сердца

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
© РИА Новости . Денис Абрамов
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. Исследование Северо-Западного университета в Чикаго выявило, что люди с повышенным артериальным давлением в детстве могут сталкиваться с риском преждевременной смерти от сердечных заболеваний до 50 лет. Результаты этого исследования опубликованы в журнале JAMA.
"В этом исследовании изучалась связь между АД в возрасте 7 лет и смертностью от ССЗ в большой, разнообразной выборке детей из США, с последующим наблюдением до шестого десятилетия жизни", — говорится в материале.
Отмечается, что исследователи чикагского университета взяли за основу своей работы данные Совместного перинатального проекта — крупного американского исследования влияния факторов периода беременности и раннего детства на здоровье. В рамках этого проекта артериальное давление измерялось у 38 тысяч семилетних детей, и их судьбу отслеживали до 2016 года. К этому времени 2837 человек уже скончались, из них 504 — из-за осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.
В итоге исследователи пришли к заключению, что дети с зафиксированным в детстве повышенным давлением чаще встречались с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний и не доживали до 50 лет, говорится в статье.
Калькулятор - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодежи
3 сентября, 15:32
 
