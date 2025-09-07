Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецпосланник США направил новое предложение ХАМАС, пишут СМИ - 07.09.2025
Спецпосланник США направил новое предложение ХАМАС, пишут СМИ
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил новое предложение палестинскому движению ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По информации издания, Уиткофф передал новые условия на прошлой неделе через израильского активиста Гершона Баскина, не поставив заранее в известность катарских и египетских посредников, и сообщив им об этом по факту. Согласно новому предложению, Хамас должен освободить оставшихся 48 заложников в обмен на прекращение огня и завершение израильской операции в Газе. Израиль также освободит от 2500 до 3000 палестинских заключённых, включая осужденных за убийство израильтян. После прекращения огня должны начаться переговоры об условиях окончания войны, включая требование Израиля о разоружении ХАМАС и требование палестинского движения о полном выводе израильских войск из Газы. Издание также отметило, что в сообщении Уиткоффа говорится о том, что, если ХАМАС не примет эти условия, то Израиль будет проводить масштабную операцию в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
21:38 07.09.2025
 
Спецпосланник США направил новое предложение ХАМАС, пишут СМИ

Axios: Уиткофф направил ХАМАС предложение по освобождению заложников в Газе

ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил новое предложение палестинскому движению ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, Уиткофф передал новые условия на прошлой неделе через израильского активиста Гершона Баскина, не поставив заранее в известность катарских и египетских посредников, и сообщив им об этом по факту.
Согласно новому предложению, Хамас должен освободить оставшихся 48 заложников в обмен на прекращение огня и завершение израильской операции в Газе. Израиль также освободит от 2500 до 3000 палестинских заключённых, включая осужденных за убийство израильтян.
После прекращения огня должны начаться переговоры об условиях окончания войны, включая требование Израиля о разоружении ХАМАС и требование палестинского движения о полном выводе израильских войск из Газы.
Издание также отметило, что в сообщении Уиткоффа говорится о том, что, если ХАМАС не примет эти условия, то Израиль будет проводить масштабную операцию в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Политика
 
 
