В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк"

2025-09-07T18:25+0300

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Фильм совместного производства России и Китая "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Премьера "Красного шелка" состоялась в четверг в Пекине. Кинотеатральный прокат фильма в Китае стартовал 6 сентября. "У нас буквально на днях первая премьера российско-китайского фильма "Красный шелк"… Фильм расписан на пять тысяч кинотеатров", - сказала она журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Фильм "Красный шелк" стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. В широкий российский прокат он вышел 20 февраля. Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин и молодой красноармеец Артем Светлов объединяются в поисках общего врага. Как отмечали организаторы, "Красныйшелк" открывает новую страницу истории сотрудничества России и Китая в области кино. Картина после обязательной процедуры согласования получила в Китае разрешение на совместное производство. Получение разрешения на копродукцию означает, что по китайским законам фильму совместного производства присваивается статус национального, поэтому он может обходить квоту на иностранное кино в прокате. Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сообщили, что ретро-детектив "Красный шелк" получил продолжение под названием "Черный шелк", фильм выйдет в 2027 году. События развернутся спустя несколько лет после "Красного шелка" и будут происходить сразу в нескольких странах.

