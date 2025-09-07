Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк" - 07.09.2025
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк"
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк" - 07.09.2025, ПРАЙМ
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк"
Фильм совместного производства России и Китая "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. | 07.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Фильм совместного производства России и Китая "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Премьера "Красного шелка" состоялась в четверг в Пекине. Кинотеатральный прокат фильма в Китае стартовал 6 сентября. "У нас буквально на днях первая премьера российско-китайского фильма "Красный шелк"… Фильм расписан на пять тысяч кинотеатров", - сказала она журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Фильм "Красный шелк" стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. В широкий российский прокат он вышел 20 февраля. Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин и молодой красноармеец Артем Светлов объединяются в поисках общего врага. Как отмечали организаторы, "Красныйшелк" открывает новую страницу истории сотрудничества России и Китая в области кино. Картина после обязательной процедуры согласования получила в Китае разрешение на совместное производство. Получение разрешения на копродукцию означает, что по китайским законам фильму совместного производства присваивается статус национального, поэтому он может обходить квоту на иностранное кино в прокате. Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сообщили, что ретро-детектив "Красный шелк" получил продолжение под названием "Черный шелк", фильм выйдет в 2027 году. События развернутся спустя несколько лет после "Красного шелка" и будут происходить сразу в нескольких странах.
россия, бизнес, китай, рф, пекин, кинопоиск
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Пекин, Кинопоиск
18:25 07.09.2025
 
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк"

Российско-китайский фильм "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Фильм совместного производства России и Китая "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Премьера "Красного шелка" состоялась в четверг в Пекине. Кинотеатральный прокат фильма в Китае стартовал 6 сентября.
"У нас буквально на днях первая премьера российско-китайского фильма "Красный шелк"… Фильм расписан на пять тысяч кинотеатров", - сказала она журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Фильм "Красный шелк" стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. В широкий российский прокат он вышел 20 февраля.
Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин и молодой красноармеец Артем Светлов объединяются в поисках общего врага.
Как отмечали организаторы, "Красныйшелк" открывает новую страницу истории сотрудничества России и Китая в области кино. Картина после обязательной процедуры согласования получила в Китае разрешение на совместное производство. Получение разрешения на копродукцию означает, что по китайским законам фильму совместного производства присваивается статус национального, поэтому он может обходить квоту на иностранное кино в прокате.
Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сообщили, что ретро-детектив "Красный шелк" получил продолжение под названием "Черный шелк", фильм выйдет в 2027 году. События развернутся спустя несколько лет после "Красного шелка" и будут происходить сразу в нескольких странах.
Настала пора открыть в Китае Русский дом, заявил Титов
Вчера, 10:54
 
РОССИЯБизнесКИТАЙРФПекинКинопоиск
 
 
