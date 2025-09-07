https://1prime.ru/20250907/kitay-861922923.html
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк"
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк" - 07.09.2025, ПРАЙМ
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк"
Фильм совместного производства России и Китая "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T18:25+0300
2025-09-07T18:25+0300
2025-09-07T18:25+0300
россия
бизнес
китай
рф
пекин
кинопоиск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Фильм совместного производства России и Китая "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Премьера "Красного шелка" состоялась в четверг в Пекине. Кинотеатральный прокат фильма в Китае стартовал 6 сентября. "У нас буквально на днях первая премьера российско-китайского фильма "Красный шелк"… Фильм расписан на пять тысяч кинотеатров", - сказала она журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Фильм "Красный шелк" стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. В широкий российский прокат он вышел 20 февраля. Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин и молодой красноармеец Артем Светлов объединяются в поисках общего врага. Как отмечали организаторы, "Красныйшелк" открывает новую страницу истории сотрудничества России и Китая в области кино. Картина после обязательной процедуры согласования получила в Китае разрешение на совместное производство. Получение разрешения на копродукцию означает, что по китайским законам фильму совместного производства присваивается статус национального, поэтому он может обходить квоту на иностранное кино в прокате. Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сообщили, что ретро-детектив "Красный шелк" получил продолжение под названием "Черный шелк", фильм выйдет в 2027 году. События развернутся спустя несколько лет после "Красного шелка" и будут происходить сразу в нескольких странах.
https://1prime.ru/20250906/mihalkov-861875820.html
https://1prime.ru/20250906/kitay-861882981.html
китай
рф
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f8bf89d645c7c8803f57488464175d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, рф, пекин, кинопоиск
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Пекин, Кинопоиск
В пяти тысячах китайских кинотеатрах покажут фильм "Красный шелк"
Российско-китайский фильм "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Фильм совместного производства России и Китая "Красный шелк" покажут в пяти тысячах китайских кинотеатров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Премьера "Красного шелка" состоялась в четверг в Пекине
. Кинотеатральный прокат фильма в Китае
стартовал 6 сентября.
Михалков считает влияние ИИ на человека поводом для серьезного фильма
"У нас буквально на днях первая премьера российско-китайского фильма "Красный шелк"… Фильм расписан на пять тысяч кинотеатров", - сказала она журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Фильм "Красный шелк" стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. В широкий российский прокат он вышел 20 февраля.
Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин и молодой красноармеец Артем Светлов объединяются в поисках общего врага.
Как отмечали организаторы, "Красныйшелк" открывает новую страницу истории сотрудничества России и Китая в области кино. Картина после обязательной процедуры согласования получила в Китае разрешение на совместное производство. Получение разрешения на копродукцию означает, что по китайским законам фильму совместного производства присваивается статус национального, поэтому он может обходить квоту на иностранное кино в прокате.
Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск
" сообщили, что ретро-детектив "Красный шелк" получил продолжение под названием "Черный шелк", фильм выйдет в 2027 году. События развернутся спустя несколько лет после "Красного шелка" и будут происходить сразу в нескольких странах.
Настала пора открыть в Китае Русский дом, заявил Титов