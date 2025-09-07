"Становится очевидным": в США сделали заявление о конфликте на Украине
Дэвис: диссонанс среди западной элиты насчет конфликта на Украине трудно скрыть
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 7 cен — ПРАЙМ. Противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится все сложнее замаскировать, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу конфликта между Россией и Украиной становится очевидным, и его трудно скрыть. <…> Не ослабевают ни дикие угрозы, приписываемые России, ни отчаянное желание западной элиты любой ценой продолжать войну", — говорится в материале.
Эксперт отметил, что европейские лидеры не замечают, что "такие безнравственные и стратегически глупые действия" опустошают Украину.
В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.
Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".