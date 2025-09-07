Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Становится очевидным": в США сделали заявление о конфликте на Украине - 07.09.2025
"Становится очевидным": в США сделали заявление о конфликте на Украине
"Становится очевидным": в США сделали заявление о конфликте на Украине - 07.09.2025, ПРАЙМ
"Становится очевидным": в США сделали заявление о конфликте на Украине
Противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится все сложнее замаскировать, такое мнение высказал подполковник армии... | 07.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 cен — ПРАЙМ. Противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится все сложнее замаскировать, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу конфликта между Россией и Украиной становится очевидным, и его трудно скрыть. &lt;…&gt; Не ослабевают ни дикие угрозы, приписываемые России, ни отчаянное желание западной элиты любой ценой продолжать войну", — говорится в материале.Эксперт отметил, что европейские лидеры не замечают, что "такие безнравственные и стратегически глупые действия" опустошают Украину.В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
23:41 07.09.2025
 
"Становится очевидным": в США сделали заявление о конфликте на Украине

Дэвис: диссонанс среди западной элиты насчет конфликта на Украине трудно скрыть

МОСКВА, 7 cен — ПРАЙМ. Противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится все сложнее замаскировать, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу конфликта между Россией и Украиной становится очевидным, и его трудно скрыть. <…> Не ослабевают ни дикие угрозы, приписываемые России, ни отчаянное желание западной элиты любой ценой продолжать войну", — говорится в материале.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии
Вчера, 23:15
Эксперт отметил, что европейские лидеры не замечают, что "такие безнравственные и стратегически глупые действия" опустошают Украину.
В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.
Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
СМИ узнали, во сколько Европе обойдется замена военного потенциала США в ЕС
6 сентября, 17:29
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯСШАФридрих МерцВладимир ПутинНАТО
 
 
