Песков ответил на вопрос о работе Козака в администрации президента

2025-09-07T12:49+0300
2025-09-07T12:49+0300
2025-09-07T12:50+0300
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Когда появится понимание, за что в администрации президента (АП) будет отвечать заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, тогда будут выпущены соответствующие документы, пока их нет, сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, это еще предстоит выяснить. Как только станет понятно, будут выпущены соответствующие документы, пока их нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос издания о том, что будет Козак курировать в АП, учитывая, что два управления, которые были в зоне его ответственности, ранее были упразднены указом главы государства. Ранее Путин упразднил два управления Администрации президента, отвечающих за связи с зарубежными странами. Вместо них появилось одно новое - управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
