Песков ответил на вопрос о работе Козака в администрации президента - 07.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Песков ответил на вопрос о работе Козака в администрации президента
Песков ответил на вопрос о работе Козака в администрации президента
2025-09-07T12:49+0300
2025-09-07T12:50+0300
политика
рф
дмитрий козак
дмитрий песков
ведомости
администрация президента рф
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Когда появится понимание, за что в администрации президента (АП) будет отвечать заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, тогда будут выпущены соответствующие документы, пока их нет, сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, это еще предстоит выяснить. Как только станет понятно, будут выпущены соответствующие документы, пока их нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос издания о том, что будет Козак курировать в АП, учитывая, что два управления, которые были в зоне его ответственности, ранее были упразднены указом главы государства. Ранее Путин упразднил два управления Администрации президента, отвечающих за связи с зарубежными странами. Вместо них появилось одно новое - управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
рф
рф, дмитрий козак, дмитрий песков, ведомости, администрация президента рф
Политика, РФ, Дмитрий Козак, Дмитрий Песков, Ведомости, администрация президента РФ
12:49 07.09.2025 (обновлено: 12:50 07.09.2025)
 
Песков ответил на вопрос о работе Козака в администрации президента

Песков: что будет курировать Козак, будет понятно после выхода соответствующих документов

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Когда появится понимание, за что в администрации президента (АП) будет отвечать заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, тогда будут выпущены соответствующие документы, пока их нет, сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, это еще предстоит выяснить. Как только станет понятно, будут выпущены соответствующие документы, пока их нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос издания о том, что будет Козак курировать в АП, учитывая, что два управления, которые были в зоне его ответственности, ранее были упразднены указом главы государства.
Ранее Путин упразднил два управления Администрации президента, отвечающих за связи с зарубежными странами. Вместо них появилось одно новое - управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
 
Политика РФ Дмитрий Козак Дмитрий Песков Ведомости администрация президента РФ
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала