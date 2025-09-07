Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лаос будет производить пиво из российского ячменя - 07.09.2025
Лаос будет производить пиво из российского ячменя
Лаос будет производить пиво из российского ячменя - 07.09.2025, ПРАЙМ
Лаос будет производить пиво из российского ячменя
Лаос будет производить национальное пиво из российского ячменя, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом... | 07.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Лаос будет производить национальное пиво из российского ячменя, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Из России мы получаем машины и оборудование, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, целлюлозу для производства качественной бумаги. Собираемся импортировать из России ячмень для производства лаосского пива", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
россия, лаос, владивосток, вэф-25, сельское хозяйство, зерно
Экономика, РОССИЯ, Лаос, Владивосток, ВЭФ-25, Сельское хозяйство, зерно
10:03 07.09.2025 (обновлено: 10:04 07.09.2025)
 
Лаос будет производить пиво из российского ячменя

Премьер Сипхандон: Лаос будет производить пиво из российского ячменя

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУборка ячменя
Уборка ячменя. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Лаос будет производить национальное пиво из российского ячменя, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Из России мы получаем машины и оборудование, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, целлюлозу для производства качественной бумаги. Собираемся импортировать из России ячмень для производства лаосского пива", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин
Вчера, 09:17
 
ЭкономикаРОССИЯЛаосВладивостокВЭФ-25Сельское хозяйствозерно
 
 
Заголовок открываемого материала