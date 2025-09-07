https://1prime.ru/20250907/laos-861906074.html
Лаос будет производить пиво из российского ячменя
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Лаос будет производить национальное пиво из российского ячменя, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Из России мы получаем машины и оборудование, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, целлюлозу для производства качественной бумаги. Собираемся импортировать из России ячмень для производства лаосского пива", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
