Лавров объяснил, что означает фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по разным направлениям, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину."Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы", — сказал Лавров, комментируя совместную фотографию лидеров.Министр отметил, что совместные интересы стран заключаются в развитии экономики, решении социальных задач, повышении благосостояния населения.На саммите ШОС Путин, Моди и Си Цзиньпин сделали совместную фотографию.

