Лавров объяснил, что означает фото Путина, Моди и Си Цзиньпина - 07.09.2025
Лавров объяснил, что означает фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
Лавров объяснил, что означает фото Путина, Моди и Си Цзиньпина - 07.09.2025, ПРАЙМ
Лавров объяснил, что означает фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по разным направлениям, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину."Демонстрация... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T16:21+0300
2025-09-07T16:21+0300
россия
индия
китай
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578795_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_025aa1d7c03689125f9c3145c7ec9961.jpg
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по разным направлениям, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину."Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы", — сказал Лавров, комментируя совместную фотографию лидеров.Министр отметил, что совместные интересы стран заключаются в развитии экономики, решении социальных задач, повышении благосостояния населения.На саммите ШОС Путин, Моди и Си Цзиньпин сделали совместную фотографию.
https://1prime.ru/20250907/putin-861912705.html
https://1prime.ru/20250907/ukraina-861910028.html
индия
китай
россия, индия, китай, сергей лавров
РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, Сергей Лавров
16:21 07.09.2025
 
Лавров объяснил, что означает фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Лавров: РФ, Индия и КНР осознают общность своих интересов по многим направлениям

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
© Фото : Narendra Modi/X
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по разным направлениям, заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы", — сказал Лавров, комментируя совместную фотографию лидеров.
Министр отметил, что совместные интересы стран заключаются в развитии экономики, решении социальных задач, повышении благосостояния населения.

На саммите ШОС Путин, Моди и Си Цзиньпин сделали совместную фотографию.
РОССИЯИНДИЯКИТАЙСергей Лавров
 
 
